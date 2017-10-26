Парламент Казахстана ратифицировал Конвенцию о выдаче

Депутаты сената в четверг на пленарном заседании приняли закон "О ратификации Конвенции о выдаче". Таким образом, закон является принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.

"Два года назад Казахстан присоединился к межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам 1992 года и межамериканской конвенции об отбывании уголовного наказания за рубежом 1993 года. Присоединение к конвенции о выдаче является завершающей стадией для создания полной правовой базы с американскими странами. Конвенция направлена на урегулирование вопросов, связанных с экстрадицией лиц между странами-участниками для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение за совершенное преступление", - объяснил заместитель генерального прокурора Андрей Лукин, выступая на пленарном заседании.

Он отметил, что согласно конвенции, выдача не осуществляется в ряде случаев: "Если лицо запрашивается за преступления военного, религиозного или политического характера; сроки давности для привлечения к уголовной ответственности истекли согласно национального законодательства запрашивающего и запрашиваемого государства; лицо отбыло наказание, помиловано или амнистировано за это же преступление; лицо находится под следствием в государстве, которому был направлен запрос за то же самое деяние, по которому запрашивается выдача; лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности каким-либо чрезвычайным трибуналом", - пояснил Лукин.

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"При ратификации Конвенции в соответствии со статьей 11 Конституции Республики Казахстан предлагается сделать заявление по статье 2 Конвенции о невыдаче собственных граждан, а также по статье 15 о том, что конфискация и передача имущества разыскиваемого лица будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - добавил замгенпрокурора.