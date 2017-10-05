Парламент Казахстана ратифицировал пакет соглашений с Сербией по оказанию правовой помощи

Депутаты сената в четверг на пленарном заседании приняли пакет соглашений с Сербией, направленных на урегулирование вопросов выдачи, передачи осужденных и оказание правовой помощи по уголовным делам.

Согласно процедуре, после принятия законов парламентом, они передаются на подпись президенту страны.

Как пояснил, выступая на заседании сената, заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, договором о правовой помощи по уголовным делам подробно регламентирован организационно-правовой механизм реализации правовой помощи между государствами. Договор о передаче осужденных лиц предусматривает, собственно, механизм передачи. Договор о выдаче, соответственно, "регламентирует вопросы экстрадиции между двумя странами для привлечения к уголовной ответственности или же приведения приговора суда в исполнение за совершение преступления".

При этом договором предусмотрены основания для выдачи или же отказа в ней. Ахметжанов отметил, что в прошлом году Казахстан отказал в выдаче восьми граждан.

"Это не только политические (причины), - объяснил он в интервью журналистам. - Политическое - это одно из условий. Там есть девять условий, по которым мы можем отказать в выдаче. Действительно, по их и нашему законодательству это должно быть преступлением. Кроме того, каждый акт индивидуальный. Если человек имеет статус беженца, мы отказываем в выдаче, кроме того имеются рекомендации ООН. Если человек подпадает под эти рекомендации, мы конечно, согласно рекомендациям, придерживаемся международного права и отказываем".

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Что касается осужденных, по данным замгенпрокурора, в среднем ежегодно Казахстан принимает и передает порядка 100 человек. "В этом году 85 человек мы передали", - уточнил он.

Ахметжанов также отметил, что сегодня у Казахстана заключено 55 двусторонних соглашений по правовой помощи, выдаче и передаче. Также Казахстан является членом 8 международных конвенций в этой сфере.

"Это все свидетельствует о том, что Казахстан выполняет свои международные обязательства на правовом уровне. То есть возрастает доверие. И чем больше мы заключаем (договоров), международые обязательства принимаем, тем выше авторитет республики", - подчеркнул замгенпрокурора.