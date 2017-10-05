Парламент Казахстана ратифицировал Соглашение ЕАЭС о перемещении оружия

Депутаты сената в четверг на пленарном заседании приняли закон "О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза".

"Ратификация соглашения позволит уполномоченным государственным органам государств-членов ЕАЭС оперативно осуществлять в полной мере контроль за оборотом гражданского и служебного оружия", - заявил министр внутренних Калмуханбет Касымов, представляя документ депутатам.

Он пояснил, что действие соглашения распространяется "на юридических и физических лиц, осуществляющих перемещение, ввоз, вывоз и внутренний транзит служебного и гражданского оружия в целях его реализации, участия в спортивных мероприятиях, охоте, экспонировании на выставках, для проведения испытаний, ремонта или замены основных частей оружия, а также в связи с выездом на постоянное место жительства владельца оружия в другое государство".

"Данный документ предусматривает обязательный разрешительный порядок на основании единого документа для всех государств ЕАЭС, единый перечень гражданского и служебного оружия, запрещенных и ограниченных к перемещению, и взаимодействие уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС", - уточнил министр.

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Закон о ратификации передан на подпись президенту.

ФОТО: Аскар АХМЕТУЛЛИН