Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Саудовской Аравией о выдаче преступников

Депутаты сената в четверг на пленарном заседании ратифицировали соглашения между Казахстаном и Королевством Саудовская Аравия о выдаче и о передаче осужденных.

Таким образом, законы являются принятыми парламентом и направляются на подпись главе государства.

Как пояснил заместитель генерального прокурора Андрей Лукин, представляя документы депутатам, соглашение о выдаче регламентирует вопросы экстрадиции лиц между двумя странами для их привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение за совершение преступления.

"В соглашении предусмотрено основание для выдачи и отказа в ней. Так, выдача не осуществляется, если лицо запрашивается за преступление военного или политического характера, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, может принести ущерб суверенитету, национальной безопасности, общественному порядку или иным интересам, либо противоречит Конституции", - отметил он.

При этом Лукин добавил, что в настоящее время "лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия на территории Саудовской Аравии нет; лиц, разыскиваемых властями контрпартнеров на территории Казахстана также не установлено". "Но учитывая, что соглашение носит превентивный характер, полагаем, что в случае установления таких лиц, его заключение в будущем будет создавать хорошую правовую основу для эффективного сотрудничества двух стран в области борьбы с преступностью", - подчеркнул он.

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Соглашение между Казахстаном и Саудовской Аравией о передаче осужденных лиц регулирует вопросы перевода осужденных между двумя государствами для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы у себя на родине.

"То есть, если гражданин Республики Казахстан совершит преступление в Саудовской Аравии, то естественно, он будет осужден к лишению свободы. Наказание он сможет отбывать у нас на родине, в условиях определённых соглашений. Таким же образом и гражданин Саудовской Аравии в случае его осуждения к лишению свободы в Казахстане сможет отбывать наказание, назначенное нашими судами у себя на родине", - объяснил Лукин.