Парламентарии Казахстана и России обсудили развитие двустороннего сотрудничества, актуальные темы международной и региональной безопасности, взаимодействие и координацию работы в международных парламентских организациях, передает пресс-служба Сената Парламента РК.

В Москве состоялось совместное заседание членов Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК и Комитетов Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, по обороне и безопасности.

Председатель Комитета сената Дарига Назарбаева подчеркнула, что отношения между Казахстаном и Россией приобрели характер устойчивого стратегического партнерства.

Она отметила, что в казахстанском парламенте сложилась традиционная практика обсуждения и активного использования модельных законодательных актов МПА СНГ, которая подтверждает свою эффективность в части гармонизации законодательств наших стран.

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов подчеркнул, что визит казахстанских сенаторов является проявлением последовательного стратегического партнерства и исторически обусловленных братских и дружественных отношений наших народов.

Назарбаев: «Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке»

Представители двух стран отметили эффективную работу комиссии по сотрудничеству между Сенатом Казахстана и Советом Федерации России.

«Такой формат работы полностью оправдал себя и всецело способствует повышению роли депутатского корпуса в укреплении стратегического партнерства между нашими странами», - сказала Дарига Назарбаева.

Отметим, за последние 10 лет парламентом было ратифицировано около 50 договоров между Казахстаном и Россией, которые оказали влияние на активизацию экономической интеграции между странами.