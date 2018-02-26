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Парламентарии Казахстана и России обсудили развитие двустороннего сотрудничества

26.02.2018 17:49   2129   0

Парламентарии Казахстана и России обсудили развитие двустороннего сотрудничества, актуальные темы международной и региональной безопасности, взаимодействие и координацию работы в международных парламентских организациях, передает пресс-служба Сената Парламента РК.

В Москве состоялось совместное заседание членов Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК и Комитетов Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, по обороне и безопасности.

Председатель Комитета сената Дарига Назарбаева подчеркнула, что отношения между Казахстаном и Россией  приобрели характер устойчивого стратегического партнерства.

Она отметила, что в казахстанском парламенте сложилась традиционная практика обсуждения и активного использования модельных законодательных актов МПА СНГ, которая подтверждает свою эффективность в части гармонизации законодательств наших стран.

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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов подчеркнул, что визит казахстанских сенаторов является проявлением последовательного стратегического партнерства и исторически обусловленных братских и дружественных отношений наших народов.

Назарбаев: «Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке»

Представители двух стран отметили эффективную работу комиссии по сотрудничеству между Сенатом Казахстана и Советом Федерации России.

«Такой формат работы полностью оправдал себя и всецело способствует повышению роли депутатского корпуса в укреплении стратегического партнерства между нашими странами», - сказала Дарига Назарбаева.

Отметим, за последние 10 лет парламентом было ратифицировано около 50 договоров между Казахстаном и Россией, которые оказали влияние на активизацию экономической интеграции между странами.

 

  • Источник:
  • пресс-служба Сената Парламента РК
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