Валюта нал
USD 333.70 334.30
RUB 5.80 5.83
EUR 392.70 393.70
Валюта бирж
USD/KZT
334.4
+0.000%
EUR/KZT
389.04
+0.000%
RUB/KZT
5.75
+0.000%
EUR/USD
389.04
+0.000%
EUR/CHF
389.04
+0.000%
EUR/JPY
389.04
+0.000%
GBP/USD
437.9
+0.000%
USD/CHF
334.4
+0.000%
USD/JPY
334.4
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.4 389.04 5.75
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.58
+0.021%
Нефть WTI
54.19
+0.029%
Золото
1274.6
+0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1030
+0.011%
Жилье Астана
943
+0.017%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.58 54.19 1274.6
+0.021% +0.029% +0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны Северной Кореи

29.10.2017 09:33   696   0

Министр обороны США Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ен Му заявил, что из-за незаконных баллистических пусков и ядерных испытаний угроза со стороны КНДР возросла, сообщает Lenta.ru.

Он отметил, что в зону риска попали как соседи Северной Кореи, так и другие страны.

Также Мэттис заявил, что наиболее предпочтительным способом разрешения северокорейской проблемы является дипломатия при военной поддержке. При этом у Вашингтона имеется и ряд военных вариантов разрешения кризиса.

Шеф Пентагона вновь предостерег Пхеньян от нападения на США и союзников Вашингтона. «Любое применение ядерного оружия Северной Кореей будет встречено массированным ответом, эффективным и подавляющим», — подчеркнул Мэттис.

Накануне министр обороны США заявил, что Вашингтон никогда не смирится с обладающей ядерным оружием Северной Кореей, а стремительно развивающиеся ядерные и ракетные программы Пхеньяна подорвут, а не укрепят безопасность КНДР. «Если Пхеньян останется на «пути баллистических ракет и атомных бомб», это окажется контрпродуктивным и снизит безопасность КНДР», — подчеркнул шеф Пентагона.

Назначен новый глава Каталонии...
Председатель правительства Испании Мариано Рахой делегировал вице-премьеру, министру территориального управления Сорайе Саенс де Сантамарии полномочия...

Президент Иракского Курдистана решил уйти в отставку

В то же время Северная Корея провела массовые тренировочные эвакуации населения, что может быть связано с подготовкой к войне. Об этом сообщает посвященный КНДР портал NK News.

По данным портала, учения прошли в небольших городах в течение последней недели по всей территории страны. Столица КНДР Пхеньян участия в учебной эвакуации не принимал.

Утверждается, что власти КНДР отрабатывали отключение света в ночное время — так называемое «затемнение». Подобная мера позволяет не привлекать внимание авиации противника, пишет портал.

В последний раз подобные учения проводились в КНДР в 2013 году, отмечает NK News.

В субботу были обнародованы данные доклада Исследовательской службы Конгресса США, в котором говорится, что в случае возобновления вооруженного конфликта на Корейском полуострове жертвами первых дней войны станут от 30 тысяч до 300 тысяч человек. Война непосредственно затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?
  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

  • 5. Мне все равно

  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования
    45

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    53

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    184

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
    234

  • 5. Мне все равно
    35

Цифра дня
7,5
трлн тенге
объем пенсионных накоплений на конец сентября 2017 года
Цитата дня
Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю это чем-то неправильным. Это держава, ядерная держава. Думаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения... Но было бы великолепно, если бы мы могли говорить и с Китаем, и с Россией. Потому что Китай помогает нам. А Россия, может быть, идет другим путем и вредит тому, что у нас получается. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4677830
Дональд Трамп
Президент США
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное