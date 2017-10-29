Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны Северной Кореи

Министр обороны США Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ен Му заявил, что из-за незаконных баллистических пусков и ядерных испытаний угроза со стороны КНДР возросла, сообщает Lenta.ru.

Он отметил, что в зону риска попали как соседи Северной Кореи, так и другие страны.

Также Мэттис заявил, что наиболее предпочтительным способом разрешения северокорейской проблемы является дипломатия при военной поддержке. При этом у Вашингтона имеется и ряд военных вариантов разрешения кризиса.

Шеф Пентагона вновь предостерег Пхеньян от нападения на США и союзников Вашингтона. «Любое применение ядерного оружия Северной Кореей будет встречено массированным ответом, эффективным и подавляющим», — подчеркнул Мэттис.

Накануне министр обороны США заявил, что Вашингтон никогда не смирится с обладающей ядерным оружием Северной Кореей, а стремительно развивающиеся ядерные и ракетные программы Пхеньяна подорвут, а не укрепят безопасность КНДР. «Если Пхеньян останется на «пути баллистических ракет и атомных бомб», это окажется контрпродуктивным и снизит безопасность КНДР», — подчеркнул шеф Пентагона.

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В то же время Северная Корея провела массовые тренировочные эвакуации населения, что может быть связано с подготовкой к войне. Об этом сообщает посвященный КНДР портал NK News.

По данным портала, учения прошли в небольших городах в течение последней недели по всей территории страны. Столица КНДР Пхеньян участия в учебной эвакуации не принимал.

Утверждается, что власти КНДР отрабатывали отключение света в ночное время — так называемое «затемнение». Подобная мера позволяет не привлекать внимание авиации противника, пишет портал.

В последний раз подобные учения проводились в КНДР в 2013 году, отмечает NK News.

В субботу были обнародованы данные доклада Исследовательской службы Конгресса США, в котором говорится, что в случае возобновления вооруженного конфликта на Корейском полуострове жертвами первых дней войны станут от 30 тысяч до 300 тысяч человек. Война непосредственно затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы.