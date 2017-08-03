Почему МИД РК требует решать проблему Северной Кореи исключительно мирным путем

Казахстан вынужден реагировать на демонстративные марши сильных игроков внешней арены. Вместе с РФ и Китаем казахстанское внешнеполитическое ведомство осудило действия КНДР, тогда как США видят решение проблемы только военным путем.

В минувший понедельник Министерство иностранных дел Казахстана распространило уже четвертое по счету с 2016 года официальное заявление в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи. Как и в своем предыдущем документе от 13 февраля 2017 года, МИД нашей страны решительно осудил произведенный 28 июня 2017 года Корейской Народной Демократической Республикой запуск баллистической ракеты. «Подобные действия грубо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, создают угрозу миру и дестабилизируют ситуацию в восточноазиатском регионе и в глобальном масштабе. Безответственная политика КНДР негативно отражается на глобальном процессе ядерного нераспространения, подрывает коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты. Настойчиво призываем КНДР отказаться от ядерных амбиций ради безопасности и развития своего народа, а также во благо всего человечества», – указывается в частности в официальном заявлении МИД Казахстана.

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Вместе с Китаем и Россией

Кстати, документ внешнеполитического ведомства Казахстана по поводу КНДР на несколько часов опередил комментарий с аналогичным содержанием от МИД России. Первым же негативно отреагировал на запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» Китай. Уже 29 июля на официальном сайте МИД КНР появились ответы его пресс-секретаря Гэн Шуана на вопросы от неназываемых журналистов, в которых китайский чиновник выразил обеспокоенность развитием ситуации вокруг Северной Кореи, призвав руководство этой страны «прекратить действия, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности в ситуации на Корейском полуострове». Также обращает на себя внимание общая позиция Китая, России и Казахстана по выходу из сложившейся ситуации вокруг КНДР, которая предполагает проведение переговоров, а не силовое разрешение проблемы, вызванной провокационными действиями северокорейских властей.

Естественно, в социальных сетях тут же появилось мнение, что если позиции России и Китая, которые не только граничат, но и сотрудничают с Северной Кореей, еще как-то можно понять, то заявление МИД Казахстана выглядит не совсем уместно. Хотя бы потому, что КНДР слишком далека от территории Республики Казахстан, да и дипломатические, а также торгово-экономические отношения с этой страной сведены к нулю. Соответственно, считают некоторые пользователи социальных сетей, ранее имевшие отношение к деятельности казахстанского МИДа, очередной документ от внешнеполитического ведомства Казахстана по северокорейскому вопросу сильно напоминает «на самом деле никому не нужную инициативу, что-то вроде старого лозунга «миру – мир!», направленную исключительно на поддержку имиджа Казахстана как страны, последовательно выступающей против ядерного вооружения».

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6-я термоядерная, 10-я космическая

Вот только все не так просто, как кажется на первый взгляд. Главная проблема заключается в абсолютной непредсказуемости характера нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, который на прошедшем в мае 2016 года очередном съезде «Трудовой партии Кореи» провозгласил новую идеологическую догму для своей страны под названием «Пенджин». Эта догма тесно увязывает экономический рост Северной Кореи с наращиванием ее ракетно-ядерного потенциала. Ким Чен Ын уверен: обладание ядерным оружием и современными средствами его доставки заставит мир активно участвовать в развитии социалистической экономики КНДР. Более того, северокорейский лидер неоднократно заявлял, что подвергнет ядерной бомбардировке любую страну, которая будет мешать проводить ему курс «Пенджин», направленный на развитие экономики и военной мощи Северной Кореи. При этом чаще всего в числе противников КНДР назывались Соединенные Штаты Америки, Южная Корея, Япония и Австралия.

Увы, но угрозы Ким Чен Ына выглядят вполне реальными. Надо полагать, далеко не все в Казахстане знают, что КНДР с января 2017 года стала 6-й по счету страной в мире, обладающей термоядерным оружием. Является Северная Корея и членом «космического клуба», самостоятельно отправив 12 декабря 2012 года со своего космодрома «Сохэ» на околоземную орбиту спутник «Кванменсон-3», что в свою очередь указывает на наличие у КНДР баллистических ракет не только среднего, но и дальнего радиуса действия. К примеру, по информации британской медиакорпорации ВВС северокорейские баллистические ракеты типа «Хвасон-14» с их радиусом действия до 8000 км способны поразить цели на территории США, включая такие города, как Денвер и Чикаго. Это если смотреть в западном направлении. Глядя же на восток, обнаруживаешь, что «Хвасон-14», иногда упоминаемая, как «Тэпходон-2», может доставить термоядерную боеголовку до стран Персидского залива и Западной Европы. Что уж в данном случае говорить про Казахстан, который оказывается в зоне поражения северокорейских ракет даже меньшего радиуса действия?

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Америка – за силовой путь

Между тем, 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен: решить проблему Северной Кореи можно только военным путем. При этом он не наблюдает желания, например, официального Пекина содействовать разрешению конфликта США с КНДР. «Я очень разочарован в Китае. Предыдущие глупые лидеры позволили ему зарабатывать сотни миллионов долларов в год на торговле, а он не делает для нас ничего в ситуации с Северной Кореей, а только говорит», – написал 29 июля Дональд Трамп в своем Twitter, после появления сообщения о запуске баллистической ракеты «Хвасон-14». Чуть позже Трамп добавил, что «Китай может легко решить эту проблему». Впрочем, одним только разочарованием Китаем Трамп не ограничился. Надо полагать, не без его указания Пхеньяну были продемонстрированы два стратегических сверхзвуковых бомбардировщика В1-В Lancer, которые в сопровождении южнокорейских и японских истребителей пролетели над Северной Кореей. Не случайной является и информация о возможной отправке к берегам КНДР к уже находящимся с апреля текущего года кораблям Третьего флота США атомного авианосца, который, вероятно, примет участие в очередных совместных военных учениях с Южной Кореей и Японией. Это может быть «Рональд Рейган» или «Карл Винсон», каждый из которых по своей боевой мощи превосходит военно-морские силы целого ряда стран мира вместе взятых. Наконец, обращает на себя внимание, что желание Дональда Трампа наказать КНДР силовым путем, поддержали несколько влиятельных в США сенаторов, как Линдси Грэм и Тед Круз. Последний в своей статье «Как разрушить боевую мощь Северной Кореи», опубликованной 1 августа в газете The Washington Post, не только приветствовал введенные Конгрессом США санкции против КНДР, под которые, кстати, попал целый ряд физических и юридических лиц из России и Китая, но и фактически призвал свергнуть северокорейский режим.

Прав ли МИД Казахстана?

Безусловно, в случае начала военных действий Соединенные Штаты вместе с Южной Кореей и Японией достаточно быстро прорвут оборону Корейской Народной Демократической Республики. Вот только смогут ли союзники дать гарантию, что северокорейские генералы не успеют в момент начала их интервенции нанести ядерный удар по городам, нет, не США, а прежде всего Южной Кореи и Японии? Тем более что более 80% территории Северной Кореи представляет собою поросшую лесами горную местность. Не трудно представить, что в случае, если ракеты с ядерными боеголовками все же достигнут Сеула, Пусана, Токио или Осаки, погибнут сотни тысяч людей. Многомиллиардный ущерб будет нанесен и развитым экономикам этих стран, что в свою очередь неминуемо отразится и на интересах всего мирового сообщества. При любых обстоятельствах пострадает от силового решения северокорейского вопроса и экономика Казахстана. Прежде всего проблемы возникнут у казахстанской энергетики, автомобилестроения, машиностроения, строительства, горнорудной промышленности, здравоохранения. То есть в тех областях, где сотрудничество находится на очень высоком уровне. Достаточно сказать, что товарооборот и с Республикой Корея и с Японией у Казахстана уже давно перевалил за отметку в $1,5 млрд. Даже если союзникам удастся предотвратить ядерную атаку со стороны КНДР, им придется вкладывать огромные средства в восстановление Северной Кореи. Тут уж точно будет не до нас! При таких обстоятельствах спрашивается: должен ли Казахстан реагировать на проблемы столь далекого от нас Корейского полуострова? Наверное, все же должен, продолжая настаивать на мирном разрешении конфликта, как это делает МИД Республики Казахстан все последние годы.

Фото: Reuters