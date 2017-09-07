Почему работодатели любят индийских рабочих?

Не так давно в Астане произошел конфликт между сотрудниками казахстанской охранной компании и иностранными рабочими. Еще в ходе инцидента вокруг Абу-Даби Плаза достаточно много людей в социальных сетях задалось вопросом о причинах появления индийских рабочих на строительстве самого высокого небоскреба в Центральной Азии. Ответ лежит на поверхности.

Наверняка, немало наших граждан, побывавших в Объединённых Арабских Эмиратах или в Катаре, обращали внимание на темнокожих людей, которые разительно отличаются от местных жителей. Чаще всего эти люди занимаются строительством зданий, наводят чистоту на улицах Дубая, Шарджи, Дохи, иногда являются водителями маршрутных автобусов или такси. Для них характерны «европейские» одежды. Они, несмотря на жару, принципиально не носят головных уборов. Все вполне сносно говорят на английском языке.

До Китая рукой подать

В 6 случаях из 10 речь идет о приехавших на заработки в страны Персидского залива гражданах Индии. По информации Всемирного банка и Международной организации труда, общая численность индийских граждан в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте только официально составляет 5 млн человек. И цифра эта постоянно растет. Ежегодно в поисках работы за рубежом из Индии, опять же официально, уезжает не меньше 250 тысяч человек. В основном, это инженеры, врачи, юристы, пользующиеся особым спросом специалисты по IT-технологиям и даже… военные, которые – кто бы мог подумать – составляют костяк вооруженных сил Омана и Катара. Сколько в тех же странах Персидского залива находится нелегальных трудовых мигрантов с гражданством Республики Индия, точно сказать никто не берется: по разным оценкам от 4 до 8 млн человек. Что, впрочем, несущественно для Индии, которая уже в ближайшее время по своей численности населения может запросто обогнать Китай с его до сих пор действующей государственной программой по ограничению рождаемости. Для сравнения: по данным Всемирного банка в августе 2016 года население Индии составило чуть больше 1 млрд 329 млн человек, а Китая – 1 млрд 379 млн. К тому же, в отличие от граждан коммунистического Китая, жителям Индии намного проще покинуть свою страну. Достаточно иметь паспорт гражданина, позволяющий его обладателю без особых проблем въехать на территорию 49 стран мира.

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Особенности «красного пояса»

Последнее обстоятельство очень важно для хэдхантерских агентств. Прежде всего для тех, кто специализируется на поиске очень дешевой рабочей силы для строительных, сельскохозяйственных и сервисных компаний. Для них Индия – настоящий Клондайк. Достаточно сказать, что в так называемом индийском «красном коридоре», в который входят штаты Андхра-Прадеш (около 50 млн человек), Бихар (104 млн человек), Джаркханд (33 млн человек), Западная Бенгалия (91,5 млн человек), Мадхья-Прадеш (73 млн человек), Орисса (37 млн человек), Уттар-Прадеш (200 млн человек) и Чхаттисгарх (26 млн человек), большая часть населения живет крайне бедно. Заработная плата в этих штатах в сельской местности обычно составляет 4 тысячи рупий, что эквивалентно $62 или 21 тысяче тенге, в городах же – 5,5 тысяч рупий, соответствующих $85 или грубо 29 тысяч тенге в месяц. Это если повезет, поскольку по данным Всемирного банка, около четверти населения не только вышеуказанных штатов, но и Индии в целом, живет на 3–3,6 тысячи рупий в месяц (от 16 тысяч до 19 тысяч тенге). При таких обстоятельствах вполне естественно, что немало индийцев легко соглашаются поехать на год-два за рубеж, дабы стабильно зарабатывать $150-180 в месяц.

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Работают много, мяса не просят



«Индийские рабочие – это хорошо. Они все говорят на английском (в Индии 2 государственных языка – хинди и английский. – «Къ»). Они готовы работать по 10–12 часов в сутки. Они не воруют. Они неприхотливы в еде. Они легко соглашаются жить по 20 человек в одной комнате. Они просят только один выходной день», – поделился своими наблюдениями с «Къ», живущий в настоящий момент в эмирате Аджман выходец из Иордании Махди ан-Сурри. При этом, он особо подчеркнул, что если индийским рабочим вовремя платить, согласно ранее составленным с ними договорам, они никогда не бунтуют.



Интересно характеризует индийцев и переехавшая 20 лет назад из Казахстана в Новую Зеландию в прошлом журналист Ирина Юровская: «Индийцы очень трудолюбивы. Но для них заработок – это самое главное. Если им предложить чуть большую заработную плату, уходят почти сразу. Они очень быстро учатся. К тому же, наравне с природной хитростью, индийцы нередко стараются «надуть» своего работодателя, для них характерны развитая смекалка и деловитость. В целом, они хорошие работники».

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Гарантия прибыли?

Очевидно, что при таких характеристиках индийских рабочих владельцы не только зарубежных, но и казахстанских компаний, будут искать сотни лазеек в законодательстве своих стран, дабы привезти их для работы на своих предприятиях. Ведь главное для любого бизнеса – это максимально возможная прибыль, получение которой приезд индийцев с их очень низкими запросами практически гарантирует. Даже несмотря на то, что это фактически разрушает сложившийся рынок труда. В случае с нашей страной, где вряд ли какой рабочий согласится «вкалывать» по 10–12 часов в сутки за 62 тысячи тенге 6 дней в неделю, обнадёживает тот факт, что между Казахстаном и Индией уже много лет не подписывается договор об упрощении выдачи виз. В противном случае индийские рабочие уже давно бы стали обыденным явлением для большого числа казахстанских предприятий. Хотя как-то смущает разница в информации от посольства Индии в Казахстане и отечественного министерства труда и социальной защиты по поводу занятости индийских граждан на строительстве самого высокого в Центральной Азии небоскреба «Абу-Даби Плаза». Если верить посольству Индии, таковых 1 500 человек, тогда как в Минтруда Казахстана говорят о 3 732 гражданах Республики Индия…