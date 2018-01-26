Полиэтилен для труб большого диаметра будет дешевле

Сегодня Совет ЕЭК принял решение о продлении действия нулевой ставки таможенной пошлины на полиэтилен для нанесения заводского трехслойного антикоррозионного покрытия на трубы большого диаметра. Мера будет действовать с 1 января по 30 сентября 2018 года включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Совет ЕЭК продлил действие нулевой ставки таможенной пошлины на полиэтилен для нанесения заводского трехслойного антикоррозионного покрытия на трубы большого диаметра (ТБД). Мера будет действовать с 1 января по 30 сентября 2018 года включительно», - отмечается в сообщении.

В настоящее время в отношении полиэтилена для ТБД применяется ставка ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС в размере 6,5%.

Полиэтилен для труб большого диаметра применяется при производстве стальных сварных труб, предназначенных для строительства трубопроводов, в том числе магистральных газо-, нефте-, и нефтепродуктопроводов. Доля полиэтилена в себестоимости готовой продукции составляет около 7%.

Производственные мощности предприятий стран ЕАЭС в настоящее время недостаточны для удовлетворения внутреннего спроса на этот товар. В 2018 году потребность российских производителей ТБД в импортном полиэтилене составит не менее 25% (более 20 тыс. тонн) совокупной потребности производителей труб в этом материале. Основными потребителями в России являются ПАО «Трубная металлургическая компания», АО «Объединенная металлургическая компания», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «Северсталь».

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Обнуление таможенной пошлины позволит снизить себестоимость российских труб большого диаметра за счёт снижения затрат при приобретении импортного полиэтилена, а также повысить конкурентоспособность отечественных производителей этого вида продукции. По оценке производителей ТБД, введение предлагаемой меры позволит увеличить экспорт труб большого диаметра не менее чем на 130 тыс. тонн.

Совет также одобрил проект Соглашения об обмене информацией для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Утверждены изменения в Требования к материально-техническому оснащению и обустройству пунктов по карантину растений и приняты Правила надлежащей практики выращивания, сбора, обработки и хранения исходного сырья растительного происхождения.

Кроме того, Совет ЕЭК одобрил проекты документов, предлагаемых для рассмотрения на Межправительственном и Высшем Евразийском экономическом советах.