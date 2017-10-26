Китай объявил о новой Стратегии в геополитике. Что ждать Казахстану?

Более 2 800 делегатов, сотни иностранных наблюдателей, тысячи журналистов, представляющих ведущие мировые издания. В Пекине 24 октября завершил свою работу XIX съезд Компартии Китая, насчитывающей в своих рядах свыше 90 млн членов. В самой Китайской Народной Республике прошедшее главное мероприятие китайских коммунистов уже назвали историческим, а их первого руководителя Си Цзиньпина поставили в один ряд с Мао Цзэдуном, Чжоу Эньлаем и Дэн Сяопином, внеся соответствующую поправку в партийный устав. Считается, что принятые на съезде решения уже в ближайшие годы окажут огромное влияние как на граничащие с Китаем страны, так и на мировую политику в целом.

Новые высоты знамени социализма

Люди старшего поколения нечто аналогичное в своей жизни уже наблюдали. Вплоть до середины 80-х годов прошлого столетия каждые пять лет мировое сообщество особо внимательно следило за поступающей информацией из Москвы, где проходили очередные съезды Коммунистической партии Советского Союза. Как и сейчас в случае с Китаем, программным выступлениям лидеров СССР – будь то Сталин, Хрущев, Брежнев или Горбачев – и внутри страны и за ее пределами придавали особое значение. Ведь от того, что говорилось с высоких трибун первоначально зала заседаний Верховного Совета СССР, а затем и Кремлевского Дворца съездов, без преувеличения зависела судьба всего мира. И дело не только в том, что вместе с США Советский Союз являлся супердержавой, оказывающей влияние на развитие огромного количества стран. При всей своей неповоротливости и плановости, советская экономика по размерам являлась второй в мире.

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Но времена меняются, ныне второй экономикой мира уже более 10 лет считается Китай, который учел ошибки Советского Союза и поднял на новый уровень упавшее «знамя марксизма-ленинизма», придав социализму свою особую специфику. Другое дело, отчасти действия Китая на международной арене, как и выступления лидеров этой страны, все равно напоминают линию поведения СССР в период его наибольшего могущества. Разве что резких заявлений в адрес империалистов, пытающихся уничтожить «торжество социалистического строя», не видно. Вот и на XIX Всекитайском съезде коммунистов в своей программной речи, которая, кстати, длилась 3 часа 26 минут, генеральный секретарь ЦК КПК и одновременно председатель КНР Си Цзиньпин заметил: «Благодаря длительным усилиям социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, занимающую в истории Китая совершенно новое место. Сплачивая и ведя за собой наш многонациональный народ на неустанную борьбу, партия стимулировала выход Китая в области экономического и научно-технического потенциала, а также оборонной и совокупной мощи государства, подняла международный статус Китая на небывалую высоту».

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Великая миссия с китайской спецификой

Теперь же, по словам Си Цзиньпина, перед Китайской Народной Республикой стоят новые задачи, которые страна должна решить под неизменным руководством крупнейшей в мире коммунистической партии. «Оставаясь верными нашей первоначальной цели, и ни на минуту не забывая о нашей великой миссии, высоко неся знамя социализма с китайской спецификой, добиться решающей победы в полном построении общества средней зажиточности. Одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Неустанно бороться за реализацию китайской мечты о великом возрождении китайской нации», – подчеркнул в своем выступлении товарищ Си, при этом заметив, что вступление социализма с китайской спецификой в новую эпоху имеет огромное значение не только для истории развития КНР и китайской нации, но и для истории мирового социализма и человеческого общества.

Надо заметить, что в последующие дни работы XIX съезда Компартии Китая, который проходил с 18 октября, приехавшие в Пекин из всех провинций Поднебесной делегаты программное выступление Си Цзиньпина в буквальном смысле разобрали по косточкам. Соответственно, как и пять, и десять лет назад ведущие китайские СМИ – агентство «Синьхуа» и газета «Жэньминь Жибао» накануне завершения очередного Всекитайского собрания коммунистов опубликовали на своих страницах главные тезисы из речи лидера КНР. В общей сложности их 10, которые по идее знать должны все без исключения граждане Китая. Знакомство с некоторыми из них, написанных весьма витиевато, полезно для понимания возможно грядущего нового миропорядка под руководством КПК и жителям 14 стран, непосредственно граничащих с Китайской Народной Республикой:

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- Китайская нация встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращается в сильную и могучую нацию, идущую навстречу светлым перспективам великого возрождения китайской нации.

- Мы должны как полностью построить среднезажиточное общество – то есть осуществить цель, намеченную к столетнему юбилею КПК, так и, будучи на подъеме, начать «новый поход» к цели, намеченной к столетию КНР – всестороннему построению модернизированного социалистического государства.

- Открытость ведет к прогрессу, а замкнутость – к отсталости. Открытые двери Китая не закроются, они будут распахиваться все шире.

- Консультативная демократия является важнейшим способом осуществления партийного руководства, а также специфической формой и своеобразным преимуществом политического строя социалистической демократии Китая.

Понятное дело, что начавшийся «новый поход» к светлым перспективам великого возрождения китайской нации, которая, по информации китайского статистического ведомства, опубликованной в газете «Жэньминь Жибао», по уровню своей жизни уже сегодня обошла россиян, требует и определенных капитальных вложений. И таковые, на основании принятых XIX съездом КПК решениям, будут.

Жить станет лучше, жить станет веселей

Например, предполагается до 2050 года сделать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) сильнейшей на планете. Инициированная Си Цзиньпином военная реформа предусматривает переход НОАК от количества к качеству за счет «активного внедрения комбинаций научной теории и технологий, военных исследований и боеспособности». В рамках этой реформы численность армии Китая сокращена на 300 тысяч человек, на 30% уменьшено и число высшего командного состава. Одновременно ликвидировано 4 главных управления Министерства обороны КНР, вместо которых создано 15 принципиально новых военных структур. Кроме того, сведены в 5 региональных командований в прошлом 7 региональных округов с целью недопущения фрагментарности и дублирования функций, которые, по мнению руководителя исследовательского проекта Академии военных наук КНР Чэнь Чжоу, делали НОАК неэффективной и недостаточно боеспособной.

Вливание значимых финансовых средств ожидается и в пропаганду социализма с китайской спецификой. По информации заместителя заведующего отдела пропаганды ЦК КПК Сунь Чжицзюня, выступившего на одной из пресс-конференций в рамках прошедшего в Пекине XIX Всекитайского съезда коммунистов, уже сегодня рынок культурных услуг Китая, в который входит организация работы музеев и театров, создание новых художественных и документальных фильмов, а также деятельность СМИ, вырос до 3 трлн юаней (свыше 151 трлн тенге. – «Къ»), что составляет 4% от ВВП Китайской Народной Республики.

Учитывая, что председатель Си объявил о проведении политики «открытых дверей», в ближайшее время значительно возрастет число посетивших Китай зарубежных деятелей культуры и искусства и журналистов, в том числе и из Казахстана, которым будет предложено воочию убедиться в преимуществах социализма с китайской спецификой. Кроме того, наверняка всех их попытаются убедить в искренности главного внешнеполитического тезиса КНР «Сильный Китай – не угроза, а возможность для совместного процветания», который стал сквозным в выступлении Си Цзиньпина на XIX съезде КПК и уже неоднократно повторен в новостных выпусках сети международных телеканалов CCTV, входящих в состав Центрального телевидения Китая.

Казахстанские политологи обеспокоены

По мнению казахстанского политолога Султанбека Султангалиева, тезис о сильном Китае, как и другие озвученные на XIX съезде КПК инициативы Си Цзиньпина, не должны пугать мировое сообщество. «Китай является общепризнанной великой мировой державой, чья роль в международных отношениях будет только возрастать. Мне импонирует отсутствие имперских амбиций во внешней политике КНР. Отсутствие у него стремления диктовать свою волю другим государствам мира (что, к сожалению, наблюдается в практике некоторых стран Западного полушария), уважение к суверенитету и территориальной целостности независимых государств, а также соблюдение Китаем принципа невмешательства во внутренние дела других стран», – заметил в своем комментарии «Къ» Султанбек Султангалиев.

Политолог Султангалиев не сомневается, что какой-либо угрозы, как Казахстану, так и соседним с ним странам Центральной Азии, со стороны Китайской Народной Республики в настоящий момент не наблюдается. Более того, уверен политолог, благодаря программе «Один пояс – один путь», Китай способен стать генератором подъема экономик стран Центральной Азии и Казахстана. «Что касается роста политического влияния Китая в нашем регионе, то он неизбежен, так как этот процесс взаимосвязан с углублением торгово-экономических отношений КНР с бывшими советскими азиатскими республиками. Китайскому руководству свойственен прагматизм, соответственно главной насущной задачей китайского политического курса является развитие экономики и сглаживание социальных проблем, а не захват новых территорий», – подчеркнул в своем комментарии «Къ» Султанбек Султангалиев.

Надо заметить, что мнение политолога Султангалиева, являющегося членом казахстанской партии народных коммунистов, созвучно со словами Си Цзиньпина, заявившего во время своего выступления на XIX съезде КПК, что «какого уровня ни достиг бы Китай в своем развитии, он никогда не будет претендовать на положение гегемона, никогда не будет проводить политику экспансии». Другое дело, что отнюдь не все эксперты по международным отношениям склонны полностью доверять заверениям руководителей Китайской Народной Республики о бескорыстности их масштабных планов. Среди них – находящийся в резерве МИДа Казахстана Казбек Бейсебаев, а также известный российский политолог Аркадий Дубнов.

В частности, в беседе с «Къ» Казбек Бейсебаев напомнил, что Китай уже много лет играет одну из доминирующих ролей в экономике Казахстана. «Здесь и треть добываемой китайцами у нас нефти, это и наше сотрудничество в рамках программы «Один пояс – один путь», это и 51 совместный проект. Безусловно, экономическое сотрудничество с Китаем должно положительно сказаться на нашей экономике. Однако это вызывает и определенное беспокойство, потому что вслед за расширением экономического влияния Китая может последовать влияние и политического характера. Вот и на прошедшем недавно в России форуме «Валдайского клуба» слова китайских представителей об открываемых возможностях для совместного процветания, скажем так, далеко не у всех его участников вызвали прилив большого оптимизма. Поэтому заявления на XIX съезде КПК о совместном процветании, конечно, привлекательные, но всегда надо думать и о последствиях», – отметил в своем комментарии «Къ» Казбек Бейсебаев.

Схожей точки зрения придерживается и Аркадий Дубнов, который в беседе с «Къ» в первую очередь дал определение, что такое сильный Китай. «Если КНР является источником финансов и инвестиций, то это хорошо. Если гарант безопасности, суверенитета и территориальной целостности – хорошо. Если балансер в системе сдержек и противовеса в структуре отношений между великими державами, стремящимися к доминированию в регионе – тоже хорошо. Но. Если за все эти возможные дивиденды приходится вступать в рискованные отношения, связанные с возможной платой за оные плюсы частичной уплатой территориями и ресурсами, то следует соизмерять эти риски с платой за них», – отметил Аркадий Дубнов. При этом российский политолог заметил, что никто из ныне живущих в странах Центральной Азии людей, не знает долгого периода сосуществования рядом с сильным Китаем. Вместе с тем, по его наблюдениям, немало жителей центрально-азиатского региона имеют генетическую память страха перед «желтой угрозой», часто представляющегося иррациональным. Соответственно, по словам Аркадия Дубнова, в настоящий момент есть разные примеры китайского влияния, строящиеся в основном по принципу «инвестиции в обмен на ресурсы и территории. «Прежде всего, это туркменские газопроводы, киргизские автомобильные дороги и покупка нефтяных месторождений у Казахстана. Из них наиболее кабальным выглядит туркменский вариант», – заметил Аркадий Дубнов, имея в виду договор о масштабных поставках газа в Китай, в результате которого бюджет Туркменистана оказался в полной зависимости от благосклонности Пекина.

Еще 40 лет назад, находясь на пике своего могущества, коммунисты СССР на своих съездах в Кремле отличались миролюбивой риторикой. Более того, выступая за мир во всем мире, активно помогали различным странам в обмен на социалистический путь развития, делая их зависимыми от настроений в Москве. Сегодня история где-то повторяется. Правда, уже с китайской спецификой.

Фото: Reuters