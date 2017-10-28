Помощник Госсекретаря США будет участвовать в Астанинском процессе

Исполняющий обязанности помощника Госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Сатерфилд прилетит в столицу Казахстана для участия в очередном раунде переговоров в рамках Астанинского процесса по Сирии.

Ранее в МИД сообщили, что все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах в Астане 30-31 октября. «Делегацию России возглавит специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции - заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана - заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. В предстоящей встрече также примут участие делегации Правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также в качестве наблюдателей - представители ООН, США и Иордании», -отмечалось в сообщении МИД РК.

За день до начала встречи представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 31 октября. Как отмечается, предстоящая встреча нацелена на сохранение достигнутых результатов по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии, а также наращивание усилий в рамках дальнейшей стабилизации обстановки в стране на этапе перехода к политическому урегулированию кризиса. Ранее от имени наблюдателя США в ряде встреч Астанинского процесса по Сирии участвовал американский посол в Казахстане Джордж Крол.

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