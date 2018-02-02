Поправки в закон о выборах планируют ввести в Казахстане

Списки избирателей на выборах в маслихаты Казахстана будут формировать с помощью цифровых технологий, сообщила вице-министр юстиции Наталья Пан.

Сегодня в Минюсте рассмотрели концепцию планируемых поправок в закон «О выборах в Республике Казахстан». Поправки касаются только выборов в маслихаты.

«Списки избирателей будут формироваться с помощью «Цифрового Казахстана». У нас база данных физических лиц в электронном виде. Чтобы не было неточностей, в списках избирателей база будет интегрирована с базами Центральной избирательной комиссии и на местах - территориальными избирательными комиссиями», - цитирует Sputnik Казахстан Наталью Пан.

Как отмечается, нововведение направлено на устранение неточностей в избирательных списках.

«Бывает такое, что человек приходит на избирательный участок и не обнаруживает себя или обнаруживает какие-то неправильные данные. Чтобы это исключить, предусматривается реестр электронный избирателей. Это будет направлено на то, чтобы не было такого бумажного оборота, чтобы не было дедовских старинных методов, когда обходили по домам, будет все на электронной основе», - рассказала вице-министр.

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Оптимизация системы выборного процесса станет еще одним нововведением.

Отметим, на сегодняшний день в Казахстане действуют территориальные, окружные комиссии. Как показал анализ, основная нагрузка лежит на территориальных комиссиях. В связи с этим окружные комиссии будут упразднены, а их полномочия возьмут на себя территориальные комиссии.