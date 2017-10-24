Порошенко исключает возможность досрочных выборов на Украине

Президент Украины Петр Порошенко исключил возможность проведения в стране досрочных парламентских и президентских выборов, которых добивается оппозиция.

"Осталось меньше года до начала планового избирательного цикла выборов президента и Верховной рады и, как я уже вам говорил, никаких досрочных выборов не будет, что мы и обеспечим", - заявил он, выступая во вторник на заседании Совета регионального развития.

По его словам, участникам проходящей у стен Верховной рады акции протеста не удастся раскачать ситуацию, так как митинг с участием 30-40 человек нельзя считать массовым протестом. Нынешнее заявление Порошенко прозвучало на фоне опубликованных в понедельник новых социологических данных о политических настроениях в стране.

Так, по свидетельству Центра социальных исследований "София", 79% респондентов не одобряют деятельность президента. 77% негативно воспринимают работу премьер-министра Владимира Гройсмана. При этом идею проведения досрочных выборов Верховной рады поддержали 55,8% опрошенных, а за досрочные выборы президента высказались 53,1%.