Посол Казахстана в Ирландии Ерлан Идрисов приступил к работе

Посол Казахстана в Ирландии по совместительству Ерлан Идрисов вручил верительные грамоты президенту Ирландии Майклу Хиггинсу, передав ему приветственные пожелания от президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе двусторонней встречи были обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, перспективы взаимодействия в сфере IT-индустрии, цифровизации, а также в области образования и инноваций. Майкл Хиггинс ознакомился с масштабными экономическими и политическими преобразованиями в рамках программ модернизации Казахстана.

Ерлан Идрисов рассказал президенту Ирландии основные тезисы послания главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», рассказал о Международном финансовом центре «Астана», а также созданных на базе «ЭКСПО-2017» Центре «зеленых» технологий и международном парке IT-стартапов.

Президент Ирландии Хиггинс высоко оценил поступательное развитие Казахстана под руководством главы государства, а также роль страны в деле укрепления международного мира и безопасности.

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Кроме того, посол Казахстана поблагодарил за поддержку Ирландией кандидатуры Казахстана в СБ ООН, а также проинформировал о плодотворных итогах работы в данной организации. Учитывая значительный опыт Ирландии в развитии единой структуры управления инновациями на государственном уровне. Посол подчеркнул, что Казахстан проявляет особый интерес к перспективам двустороннего сотрудничества в сфере образовательных IT-программ, развитии стартап-индустрии и инноваций, а также отметил необходимость дальнейшего расширения двусторонней договорно-правовой базы.

Фото: МИД РК