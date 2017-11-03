Посол Казахстана встретился с экс-президентом Чехии

Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов встретился с экс-президентом Чешской Республики Вацлавом Клаусом, сообщает пресс-служба МИД РК.
Как сообщается, в ходе встречи чешский политик поделился своим видением внутриполитической ситуации в стране после состоявшихся парламентских выборов.
Казахстанский дипломат, в свою очередь, рассказал о современном политическом и экономическом развитии страны, планах Посольства проведения мероприятий в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Чехией (1 января 2018 года).