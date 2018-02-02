Посол США: «Казахстана не коснутся антироссийские санкции»

США намерены проводить консультации с Казахстаном для недопущения отрицательного влияния антироссийских санкций на американский бизнес в регионе, сообщил посол США в Казахстане Джордж Крол.

«Президенты Казахстана и США разговаривали на тему санкций против России на встрече в Вашингтоне. Санкции, которые касаются России, не касаются Казахстана», - подчеркнул Джордж Крол сегодня в ходе «круглого стола» в Астане.

Он также отметил, что со стороны Казахстана «есть особая озабоченность» касательно влияния санкций против России.

«Мы договорились консультироваться с казахстанскими партнерами по этому вопросу. Есть намерение со стороны США, что эти санкции не будут отрицательно влиять на казахстанский бизнес и на американский бизнес в Казахстане», - пояснил посол.

Фото: Kvedomosti.com