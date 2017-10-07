Посол Швеции завершает дипломатическую миссию в Казахстане

В связи с завершением дипломатической миссии Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Швеция в Республике Казахстан Христиана Камилла, заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко вручил шведскому дипломату государственную награду – Почетную грамоту Республики Казахстан.

Как отмечается в соответствующем Указе Президента РК Н.А.Назарбаева, Х.Камилл удостоен Почетной грамоты за заслуги в развитии плодотворного сотрудничества между Республикой Казахстан и Королевством Швеция. Р.Василенко особо отметил эффективную деятельность Посла Х.Камилла, нацеленную на развитие политического диалога, экономического взаимодействия и культурных связей между нашими странами.

За годы работы Посла Х.Камилла состоялись официальные визиты спикера Риксдага (шведского парламента) У.Алина и министра сельского хозяйства Швеции С.Бухта в Казахстан. Министры иностранных дел двух стран К.Абдрахманов и М.Вальстрём трижды встречались в рамках международных форумов в этом году. В январе 2017 года Казахстан и Швеция приступили к совместной работе в Совете Безопасности ООН и сегодня тесно сотрудничают по его повестке дня, прежде всего, по вопросам нераспространения и разоружения. Под эгидой Business Sweden – Шведского торгового и инвестиционного совета – состоялись визиты в нашу страну крупных шведских компаний, известных своими высокотехнологичными и инновационными разработками. Особый интерес казахстанской публики вызвала выставка шведской художницы Т.Крабо на тему ядерного нераспространения и разоружения, развернутая в Астане, Алматы, Курчатове. Большой успех имел концерт, организованный совместно с оркестром государственного театра оперы и балета «Астана-опера» под руководством одного из главных дирижёров Королевского шведского камерного оркестра М.Лильефорса.

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Х.Камилл выразил глубокую признательность руководству Казахстана за высокую оценку его вклада в укрепление двусторонних отношений и благодарность внешнеполитическому ведомству за плодотворное взаимодействие со шведским посольством, ставшее залогом успеха целого ряда совместных мероприятий.