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Посол Швеции завершает дипломатическую миссию в Казахстане

07.10.2017 17:59   283   0

В связи с завершением дипломатической миссии Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Швеция в Республике Казахстан Христиана Камилла, заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко вручил шведскому дипломату государственную награду – Почетную грамоту Республики Казахстан.

Как отмечается в соответствующем Указе Президента РК Н.А.Назарбаева, Х.Камилл удостоен Почетной грамоты за заслуги в развитии плодотворного сотрудничества между Республикой Казахстан и Королевством Швеция. Р.Василенко особо отметил эффективную деятельность Посла Х.Камилла, нацеленную на развитие политического диалога, экономического взаимодействия и культурных связей между нашими странами.

За годы работы Посла Х.Камилла состоялись официальные визиты спикера Риксдага (шведского парламента) У.Алина и министра сельского хозяйства Швеции С.Бухта в Казахстан. Министры иностранных дел двух стран К.Абдрахманов и М.Вальстрём трижды встречались в рамках международных форумов в этом году. В январе 2017 года Казахстан и Швеция приступили к совместной работе в Совете Безопасности ООН и сегодня тесно сотрудничают по его повестке дня, прежде всего, по вопросам нераспространения и разоружения. Под эгидой Business Sweden – Шведского торгового и инвестиционного совета – состоялись визиты в нашу страну крупных шведских компаний, известных своими высокотехнологичными и инновационными разработками. Особый интерес казахстанской публики вызвала выставка шведской художницы Т.Крабо на тему ядерного нераспространения и разоружения, развернутая в Астане, Алматы, Курчатове. Большой успех имел концерт, организованный совместно с оркестром государственного театра оперы и балета «Астана-опера» под руководством одного из главных дирижёров Королевского шведского камерного оркестра М.Лильефорса.

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Х.Камилл выразил глубокую признательность руководству Казахстана за высокую оценку его вклада в укрепление двусторонних отношений и благодарность внешнеполитическому ведомству за плодотворное взаимодействие со шведским посольством, ставшее залогом успеха целого ряда совместных мероприятий.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    26

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    50

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    94

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    198

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
400 млн человек не имеют доступа к основным медицинским услугам, при этом 100 млн ежегодно пополняют ряды бедных из-за катастрофически высокой стоимости услуг здравоохранения. Только треть бедного населения планеты получает социальную помощь. Если мы ничего не предпримем, то к 2030 году 167 миллионов детей будут жить в бедности
Джим Ён Ким
президент Всемирного банка
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