Постоянный совет ОДКБ возглавил Полномочный Представитель Казахстана

28 декабря состоялось заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором приняли участие Генсекретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, заместители генсекретаря ОДКБ, сотрудники Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, сообщает пресс-служба МИД РК.

«В связи с тем, что председательство в Организации в 2017-2018 году от Беларуси перешло к Казахстану, в соответствии с принципом ротации Председателем Постоянного совета ОДКБ был избран Полномочный представитель РК при ОДКБ Жанибек Иманалиев», - отмечается в сообщении ведомства.

Постоянный и полномочный представитель Беларуси при ОДКБ, Посол Беларуси в России Игорь Петришенко передал казахстанскому коллеге молоток, «удар» которого символизирует принятие решений Постоянного совета ОДКБ.

Полпред Казахстана поблагодарил партнеров за поддержку предложенных Нурсултаном Назарбаевым приоритетных подходов в ОДКБ на предстоящий год и выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество в совместной работе по их реализации.

Справочно:

Постоянный совет является рабочим органом ОДКБ, который занимается вопросами координации взаимодействия государств-членов в реализации решений, принимаемых высшими органами Организации, в его состав входят Постоянные и Полномочные представители, назначаемые государствами-членами.

Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами ЕАЭС

Партнерами Казахстана по ОДКБ являются Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.