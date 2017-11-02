«Потерянное время» для экономических реформ

Кыргызстан обладает хорошим экономическим и научным потенциалом, трудолюбивым и грамотным населением, большими месторождениями драгоценных металлов и богатыми гидроэнергетическими ресурсами. Казалось бы, в стране имеется все необходимое для экономического процветания, однако политическая нестабильность и переделы собственности после двух переворотов мало способствовали прогрессу Кыргызстана, руководство которого балансировало между США и Россией, Турцией и Россией, требуя преференции, выбивая из них займы и кредиты.
Президентская каденция А.Атамбаева также стала «потерянным временем» для давно назревших экономических реформ. Конечно, сегодня социально-экономическая ситуация в Кыргызстане не так плоха, как в 2005 или в 2010 годах, но она остается достаточно сложной.
В Кыргызстане принято немало документов стратегического характера – например, Национальная стратегия устойчивого развития на 2013-2017 годы, согласно которой планировалось войти в топ-30 стран в рейтинге Doing Business и по экономической свободе выйти в лидеры среди стран СНГ, но на деле за 5 лет страна опустилась в этом рейтинге с 70 на 75 место. Согласно данной Стратегии, только в Нарыне планировалось реализовать 26 инвестиционных проектов, но на деле было реализовано лишь 4. Однако это не помешало президенту КР заявить о подготовке очередной стратегии, рассчитанной на период до 2040 года.
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Из-за неудовлетворительной реализации экономических стратегий страна не досчиталась многих тысяч рабочих мест. Сегодня в Кыргызстане насчитывается 201 тысяча безработных, из них на учете по безработице в службе занятости стоят только 86,9 тыс. человек.
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Кыргызская молодежь все чаще уезжает за рубеж. По данным Государственной службы миграции КР, сегодня за рубежом работают от 650 до 750 тысяч граждан КР, из них в РФ – 540 тысяч, в Казахстане – 113 тысяч, в Южной Корее – 15 тысяч, в Турции – 14 тысяч и т.д. Наиболее активной частью трудовой миграции являются молодые люди в возрасте до 35 лет, проживающие в южных областях страны. Трудовые мигранты ежегодно перечисляют домой $2 млрд. (30% ВВП страны), что, собственно, и позволяет Кыргызстану держаться на плаву.
Вместе с тем, сегодня 2,1 млн граждан КР (т.е. 38% населения страны) живут за чертой бедности, при этом 66% из них проживают в сельской местности. По данным международных организаций, сегодня в Кыргызстане почти 41% детей живет в бедности, а 7% – в крайней нищете.
Кроме того, власти Кыргызстана не сумели создать стабильный и привлекательный инвестиционный климат, что привело к длительным судебным тяжбам с рядом зарубежных инвесторов (достаточно вспомнить историю с предприятием «Кумтор»). Кыргызстан стремительно наращивает свой внешний долг, который составляет $4,378 млрд (60% ВВП). Среди крупнейших кредиторов КР – Китай, Япония, РФ, ФРГ, Турция, а также Всемирный банк и Азиатский банк развития.
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В этой ситуации Кыргызстан начал добиваться списания своего долга перед Россией. Москва, как правило, регулярно шла на уступки Бишкеку. В 2013 году Москва списала $189,9 млн, а остальные $300 млн долга подлежали списанию в течение 10 лет – с 2016 по 2025 год – по $30 млн ежегодно. В 2017 году Москва согласилась одномоментно списать весь остаток кыргызского долга в размере $240 млн.
Многие надеялись, что экономическая ситуация в Кыргызстане существенно улучшится после его вступления в ЕАЭС. Действительно, появился ряд позитивных сдвигов, однако страна оказалась не готова в полной мере использовать потенциал ЕАЭС. ВВП страны не только не вырос, но даже снизился. Так, в 2014 году ВВП КР составил $7,4 млрд, а в 2015 и 2016 годах – лишь $6,6 млрд. Правда, некоторые эксперты объясняют это снижение колебаниями курса валюты.
Следует признать, что и сегодня процесс адаптации экономики Кыргызстана к правилам ведения экономики в ЕАЭС далек от завершения, особенно в сфере таможенного контроля. Так, по оценкам специалистов, только из-за «серого импорта», идущего через Кыргызстан, ежегодно теряется до $300 млн. в виде недоплаты пошлин в бюджеты стран ЕАЭС.
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Напомним в этой связи, что 9 февраля 2017 г. Кыргызстан и Казахстан подписали соглашение по оказанию помощи казахстанской стороной на $100 млн. в виде гранта. Наша техническая помощь была направлена на реализацию мероприятий дорожных карт по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, в частности на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, совершенствование ветеринарной, фитосанитарной и карантинной систем в соответствии с международными стандартами, модернизацию испытательных лабораторий.
К сожалению, Кыргызстан пока не торопится со строительством ветеринарных и фитосанитарных лабораторий на границе с Казахстаном. В итоге казахстанская сторона вынуждена ужесточать контроль грузов из Кыргызстана. Только с 10 по 17 октября было проверено более 800 машин кыргызстанских перевозчиков, каждая восьмая из которых следовала с грубыми нарушениями.