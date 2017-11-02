«Потерянное время» для экономических реформ

Кыргызстан обладает хорошим экономическим и научным потенциалом, трудолюбивым и грамотным населением, большими месторождениями драгоценных металлов и богатыми гидроэнергетическими ресурсами. Казалось бы, в стране имеется все необходимое для экономического процветания, однако политическая нестабильность и переделы собственности после двух переворотов мало способствовали прогрессу Кыргызстана, руководство которого балансировало между США и Россией, Турцией и Россией, требуя преференции, выбивая из них займы и кредиты.

Президентская каденция А.Атамбаева также стала «потерянным временем» для давно назревших экономических реформ. Конечно, сегодня социально-экономическая ситуация в Кыргызстане не так плоха, как в 2005 или в 2010 годах, но она остается достаточно сложной.

В Кыргызстане принято немало документов стратегического характера – например, Национальная стратегия устойчивого развития на 2013-2017 годы, согласно которой планировалось войти в топ-30 стран в рейтинге Doing Business и по экономической свободе выйти в лидеры среди стран СНГ, но на деле за 5 лет страна опустилась в этом рейтинге с 70 на 75 место. Согласно данной Стратегии, только в Нарыне планировалось реализовать 26 инвестиционных проектов, но на деле было реализовано лишь 4. Однако это не помешало президенту КР заявить о подготовке очередной стратегии, рассчитанной на период до 2040 года.

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Из-за неудовлетворительной реализации экономических стратегий страна не досчиталась многих тысяч рабочих мест. Сегодня в Кыргызстане насчитывается 201 тысяча безработных, из них на учете по безработице в службе занятости стоят только 86,9 тыс. человек.

Кыргызская молодежь все чаще уезжает за рубеж. По данным Государственной службы миграции КР, сегодня за рубежом работают от 650 до 750 тысяч граждан КР, из них в РФ – 540 тысяч, в Казахстане – 113 тысяч, в Южной Корее – 15 тысяч, в Турции – 14 тысяч и т.д. Наиболее активной частью трудовой миграции являются молодые люди в возрасте до 35 лет, проживающие в южных областях страны. Трудовые мигранты ежегодно перечисляют домой $2 млрд. (30% ВВП страны), что, собственно, и позволяет Кыргызстану держаться на плаву.

Вместе с тем, сегодня 2,1 млн граждан КР (т.е. 38% населения страны) живут за чертой бедности, при этом 66% из них проживают в сельской местности. По данным международных организаций, сегодня в Кыргызстане почти 41% детей живет в бедности, а 7% – в крайней нищете.

Кроме того, власти Кыргызстана не сумели создать стабильный и привлекательный инвестиционный климат, что привело к длительным судебным тяжбам с рядом зарубежных инвесторов (достаточно вспомнить историю с предприятием «Кумтор»). Кыргызстан стремительно наращивает свой внешний долг, который составляет $4,378 млрд (60% ВВП). Среди крупнейших кредиторов КР – Китай, Япония, РФ, ФРГ, Турция, а также Всемирный банк и Азиатский банк развития.

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В этой ситуации Кыргызстан начал добиваться списания своего долга перед Россией. Москва, как правило, регулярно шла на уступки Бишкеку. В 2013 году Москва списала $189,9 млн, а остальные $300 млн долга подлежали списанию в течение 10 лет – с 2016 по 2025 год – по $30 млн ежегодно. В 2017 году Москва согласилась одномоментно списать весь остаток кыргызского долга в размере $240 млн.

Многие надеялись, что экономическая ситуация в Кыргызстане существенно улучшится после его вступления в ЕАЭС. Действительно, появился ряд позитивных сдвигов, однако страна оказалась не готова в полной мере использовать потенциал ЕАЭС. ВВП страны не только не вырос, но даже снизился. Так, в 2014 году ВВП КР составил $7,4 млрд, а в 2015 и 2016 годах – лишь $6,6 млрд. Правда, некоторые эксперты объясняют это снижение колебаниями курса валюты.

Следует признать, что и сегодня процесс адаптации экономики Кыргызстана к правилам ведения экономики в ЕАЭС далек от завершения, особенно в сфере таможенного контроля. Так, по оценкам специалистов, только из-за «серого импорта», идущего через Кыргызстан, ежегодно теряется до $300 млн. в виде недоплаты пошлин в бюджеты стран ЕАЭС.

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Напомним в этой связи, что 9 февраля 2017 г. Кыргызстан и Казахстан подписали соглашение по оказанию помощи казахстанской стороной на $100 млн. в виде гранта. Наша техническая помощь была направлена на реализацию мероприятий дорожных карт по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, в частности на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, совершенствование ветеринарной, фитосанитарной и карантинной систем в соответствии с международными стандартами, модернизацию испытательных лабораторий.

К сожалению, Кыргызстан пока не торопится со строительством ветеринарных и фитосанитарных лабораторий на границе с Казахстаном. В итоге казахстанская сторона вынуждена ужесточать контроль грузов из Кыргызстана. Только с 10 по 17 октября было проверено более 800 машин кыргызстанских перевозчиков, каждая восьмая из которых следовала с грубыми нарушениями.