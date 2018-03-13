Правительство определило сроки реализации пяти социальных инициатив президента

Правительство во вторник на заседании утвердило Дорожную карту по реализации «Пяти социальных инициатив Президента». Как сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, уже к июлю будет создана специальная дочерняя компания Национального банка по выкупу ипотечных кредитов.

«Основным исполнителем по данному направлению является Национальный Банк. Со стороны Правительства – Министерство по инвестициям и развитию. Основные мероприятия касаются утверждения Программы «7-20-25» и изменений в нормативные правовые акты для ее реализации.

До июля будет создана специальная дочерняя организация для выкупа ипотечных кредитов», - сказал он. Кроме того, «планируется рассмотреть увеличение финансирования программы «Нұрлы жер» на инфраструктуру в размере 20 млрд тенге в год и внесение коррективов в нее с учетом норм Программы «7-20-25».

По направлению «Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников» планируется выработать предложения по изменению норм налогового законодательства.

Также «будет проработан вопрос снижения размера индивидуального подоходного налога работникам с низким размером заработной платы». «Планируется рассмотреть порядок обложения и механизм администрирования ИПН. Кроме того, будут изучены возможности внедрения прогрессивной шкалы ИПН. Мероприятия будут завершены в августе. Однако внедрение нового механизма вступит в силу с 1 января 2019 года в связи с началом нового налогового периода», - уточнил Сулейменов.

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По третьему направлению «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодёжи» в рамках уточнения бюджета планируется увеличить государственные образовательные заказы с упором на технические специальности. Будут проработаны вопросы по развитию инфраструктуры системы образования.

«К апрелю будут разработаны проекты постановлений Правительства для увеличения грантов по техническим и сельскохозяйственным специальностям. Планируется определить механизмы и разработать законодательные поправки по строительству общежитий на принципах государственно-частного партнёрства. До конца мая акимами будут определены земельные участки вблизи территорий вузов и колледжей для строительства общежитий и подведены инженерные коммуникации», - сообщил министр.

В рамках четвертого направления «Расширение микрокредитования» в мае планируется внести коррективы в Программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Изменения будут направлены на увеличение финансирования микрокредитования в городах и сельской местности и содействие развитию предпринимательства. Будут выработаны механизмы предоставления микрокредитов на реализацию проектов по якорным кооперациям вокруг крупных сельхозпредприятий. Кроме того, планируется выработать подходы финансирования микрофинансовых организаций на беззалоговой основе. Пятое направление «Дальнейшая газификация страны» сконцентрировано на строительстве первого этапа магистрального газопровода «Сарыарка».

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«К июню будут определены схемы и условий финансирования проекта. Планируется привлечь средства у МФО таких как ЕБРР, ЕАБР и другие. Акимами уже в июне будут выделены земельные участки по линии магистрального газопровода. Датой церемония старта Проекта определен июль текущего года. Завершение строительства газопровода запланировано в феврале следующего года», - сказал Сулейменов.