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Правительству Испании вынесен вотум недоверия

01.06.2018 16:45   854   0

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании вынес вотум недоверия правительству Народной партии Мариано Рахоя. Новым премьер-министром страны станет глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес, сообщает РИА Новости.

За отставку правительства проголосовали 180 депутатов (необходимое для объявления вотума абсолютное большинство — 176 голосов) от восьми партий — ИСРП (84 мандата), Podemos (67 мандатов), Левые республиканцы Каталонии (9), Европейская демократическая партия Каталонии (8), Баскская националистическая партия (5), валенсийская Compromís (4), баскская левая EH Bildu (2) и «Новые Канары» (1).

Это первый вотум недоверия правительству, объявленный парламентом Испании с момента восстановления демократии в стране в конце 1970-х годов.

Рахой занимал пост премьера с декабря 2011 года. Нынешний состав кабинета министров утвердили в ноябре 2016 года.

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Еще до голосования Рахой поздравил Санчеса и поблагодарил испанцев за поддержку. Он отметил, что как демократ признает результат голосования, но не может «разделить то, что произошло». Рахой подчеркнул, что для него «было честью быть председателем правительства Испании», и он думает, что «выполнил свой политический мандат — служить людям».

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Причиной вотума недоверия стал вынесенный на прошлой неделе приговор Национального суда Испании по основному эпизоду громкого коррупционного дела «Гюртель». В нем оказались замешаны бывшие высокопоставленные члены правящей Народной партии, в том числе экс-казначей НП Луис Барсенас, рассказавший еще несколько лет назад о существовании в партии «черной кассы».

Сама НП, выступавшая на процессе как гражданский ответчик, должна заплатить 245,5 тыс. евро штрафа — как выгодополучатель от незаконного финансирования избирательных кампаний в муниципалитетах Посуэло-де-Аларкон и Махадаонда в 2003 году.

Фото: Reuters

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