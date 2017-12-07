Премьер-министр провел заседание Нацкомиссии по переводу казахского алфавита на латиницу

Сегодня под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, сообщает Рrimeminister.kz.

Участники заседания обсудили и одобрили работы четырех специальных рабочих групп, созданных по итогам предыдущего заседания Нацкомиссии.

Были сформированы орфографическая, методическая, терминологическая и экспертно-техническая рабочие группы, которые будут прорабатывать правила и методики для поэтапного внедрения латиницы в образовательную систему, систематизировать терминологический фонд языка, а также адаптировать латинскую графику к информационным технологиям и пространствам. Кроме того, рассмотрен вопрос о создании научно-методического центра, подведомственного министерству культуры и спорта.

Напомним, в ноябре 2017 года была сформирована Национальная комиссия по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. Национальная комиссия является консультативно-совещательным органом при правительстве.

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Согласно плану мероприятий, предполагается поэтапный перевод алфавита казахского языка на латиницу до 2025 года.