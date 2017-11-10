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Премьер-министр РК встретился с председателем правления компании ОМV

10.11.2017 18:00   1012   0

10 ноября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев встретился с председателем правления компании ОМV Райнером Зеле, сообщает primeminister.kz.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества и реализацию ряда совместных инвестиционных проектов в Казахстане.

Справочно:

Компания OMV является одной из крупнейших листинговых промышленных компаний в Австрии, крупнейшей нефтяной компанией в Центральной Европе. OMV владеет 36% акций компании Borealis, которая планирует реализовать в Атырауской области проект по производству полиэтилена. Акционеры OMV: Mubadala (Абу-Даби) - 24,9%, ÖBIB (австрийский государственный промышленный холдинг) - 31,5% и 43,6% акций находятся в свободном обращении. В Казахстане компания осуществляет свою деятельность с 2004 года и является участником в ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн» (100%) и ТОО «Ком-Мунай» (95%, 5% - казахстанские партнеры), которые в свою очередь являются обладателями права недропользования по месторождениям Актас, Туркменой, Тасболат и Комсомольское в Мангистауской области. Инвестиции компании за весь период составляют более миллиарда долларов.  

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