Премьер-министр РК встретился с представителями компании General Electric

Сегодня Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями компании General Electric во главе с вице-президентом по цифровым технологиям Уилиямом Ру.

Как сообщает primeminister.kz, в ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества с компанией по реализации перспективных инвестиционных проектов цифровизации в различных отраслях экономики страны.

Справочно:

General Electric - мировой лидер промышленности и цифровых технологий. В Казахстане компания присутствует на протяжении многих лет в транспортном машиностроении, энергетике, здравоохранении, авиации, а также в нефтегазовой отрасли. В настоящее время GE участвует в решении ключевых инфраструктурных задач в партнерстве с Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына», «ҚТЖ», «КазМунайГаз», Air Astana, Kaz Minerals и ERG.