Премьер РФ призвал быстрее "оцифровать" рынок ЕврАзЭС

Премьер РФ Дмитрий Медведев призвал партнеров по Евразийскому союзу как можно быстрее "оцифровать" рынок ЕвраАзЭС на собственной платформе, чтобы не уступить его таким глобальным игрокам как Amazon и Alibaba.

"В эпоху глобальных мультиплатформ (таких как Amazon и Alibaba) мировые лидеры накапливают значительные объемы информации о наших потребителях, о наших рынках и закупках, используют его в своих коммерческих интересах. Поэтому мы должны двигаться быстрее и использовать свой коллективный опыт", - сказал Дмитрий Медведев, выступая в Алматы на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации".

Дмитрий Медведев подчеркнул, что "цифровая повестка дня разрывает привычные границы и создает общее цифровое пространство". "Вопрос в том, как быстро оно будет продвигаться, насколько тесным будет наше взаимодействие, насколько мы сумеем приспособиться к тем трендам, которые набирают темп на нашей планете", - добавил он.

Он призвал коллег по ЕврАзЭС "обсудить, каким образом нам координировать эти усилия". "Совершенно очевидно, что мы в одиночку сделать этого не сможем, нам нужно будет объединять наши рынки - товарные, людские, логистические и формировать собственную инфраструктуру", - подчеркнул глава правительства.

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