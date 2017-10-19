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Премьеры Казахстана и Кыргызстана договорились "наладить отношения"

19.10.2017 09:01   2060   8

Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев и премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков рассмотрели вопросы, касающиеся пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования с учетом соответствующих норм и правил ЕАЭС и ВТО.

Сагинтаев подчеркнул, что «как неоднократно отмечал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отношения двух братских государств должны быть образцовыми во всех отношениях и стать примером эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в регионе».

В свою очередь Исаков проинформировал, что со стороны Кыргызстана прибыла внушительная делегация.

«Я как премьер-министр Кыргызстана настроен на конструктивную работу», — подчеркнул глава кабмина КР.

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Кроме того, принято решение о создании рабочей группы под председательством первых заместителей премьер-министров Казахстана и Кыргызстана для подготовки совместной «Дорожной карты» по актуальным вопросам двусторонних экономических отношений.

 

 

19 октября 16:34
Мирам
Отличные новости, дружба наших народов нерушима. А премьерам респект.
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19 октября 10:49
Әлішер
Қазақ халқының кеңпейілдігі бәрінде кешіреді. Бәріде өз орнына келеді.
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19 октября 10:47
Кредо
бірінші суретке қарасаң: кім бірінші бітеді екен конспектіні?!-деп жарысып жатқан сияқты
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19 октября 15:28
Алия
Президент бәрін көріп отыр, сезіп отыр, түйсініп отыр, адамдарды танып отыр. Атамбаевтыкін өз басым жай ғана қызғаныш деп қабылдадым.
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19 октября 10:46
Барбол
Қарым-қатынас басты мәселе болып тұр ғой. Тездетіп мәселенің түйіні шешіліп қалар
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19 октября 10:45
Зевс
Осы шетелден келген делегаттар қай жерде қонады екен. Риксос или Рэдисондама?! Или сол барған министрліктің ішінде арнайы ұйықтайтын жер бар ма екен
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19 октября 15:26
Санжар
Зевс, Сіздерді күшті мәселелер толғандырады екен ғой, жатады да, не көп, қонақүй көп қой Астанада.
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Вопрос дня
18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?
  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

  • 5. Мне все равно

  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования
    0

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    3

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    1

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
    1

  • 5. Мне все равно
    1

Цифра дня
138,59
млрд тенге
вложил ЕНПФ в банки Франции, Голландии и Канады
Цитата дня
Наверное, я был не прав, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева, он такой же доверчивый человек, как я, и проблем, наверное, больше
Алмазбек Атамбаев
президент Кыргызстана
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