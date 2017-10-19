Премьеры Казахстана и Кыргызстана договорились "наладить отношения"

Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев и премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков рассмотрели вопросы, касающиеся пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования с учетом соответствующих норм и правил ЕАЭС и ВТО.

Сагинтаев подчеркнул, что «как неоднократно отмечал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отношения двух братских государств должны быть образцовыми во всех отношениях и стать примером эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в регионе».

В свою очередь Исаков проинформировал, что со стороны Кыргызстана прибыла внушительная делегация.

«Я как премьер-министр Кыргызстана настроен на конструктивную работу», — подчеркнул глава кабмина КР.

По итогам переговоров стороны договорились с 00:00 часов 19 октября обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-кыргызской границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых автотранспортных средств.

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Кроме того, принято решение о создании рабочей группы под председательством первых заместителей премьер-министров Казахстана и Кыргызстана для подготовки совместной «Дорожной карты» по актуальным вопросам двусторонних экономических отношений.