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Президент: «Базовая пенсия казахстанцев увеличится в 1,8 раза»

09.01.2018 19:55   3630   5

Базовая пенсия казахстанцев увеличится в 1,8 раза. Об этом сообщил Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе анонсирования ежегодного Послания к народу Казахстана.

Так, в ходе прямого эфира на телеканале «Хабар» президент республики отметил, что в 2018 году расходы бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и превысят 4 трлн тенге.

«В 2018 году базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза с учётом стажа работы. Должностные оклады учителей, перешедших на обучение в рамках обновленного содержания учебных программ, вырастут от 30 до 50%, в зависимости от подтвержденной квалификации», - сообщил президент.

Он также подчеркнул, что все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики. При этом нужно повысить престиж профессии учителя.

Кроме того, глава государства отметил, что в здравоохранении применение новых технологий должно существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания.

Назарбаев озвучил основные направления развития страны на 2018 год...
9 января во время трансляции на телеканале «Хабар» президент РК Нурсултан Назарбаев озвучил, чему посвящено новое послание народу Казахста...

«В 2016-2017 годах трижды повышались социальные выплаты. В том числе базовые пенсии на 29%, солидарные - на 32%, зарплаты работников здравоохранения увеличились до 28%, образования - до 29%, госслужащих -на 30%. Эта тенденция будет продолжена», - сказал Елбасы.

Назарбаев озвучил основные направления развития страны на 2018 год

Нурсултан Назарбаев также поручил увеличить площадь жилья казахстанцев.

«Качество жизни казахстанцев позволят улучить новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой. Ставятся новые задачи - на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас», - сказал глава государства.

9 января 21:16
протос
Надо обязательно поднимать учителям зарплаты, чтобы у них был стимул повышать свою квалификацию, что положительно скажется на качестве обучения. А так бюджетникам каждый год повышают, что правильно
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Подходит к концу 2017 год. Какие события, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Казахстана?
  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований

  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане
    274

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
    236

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
    293

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
    225

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований
    452

Цифра дня
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млрд долларов США
просит Дональд Трамп у конгресса США на постройку стены от Мексики
Цитата дня
Я осознаю, что виноват перед Президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу: Жаксыбаев, Джакупов и другие, подвели меня, я несу за это ответственность перед Главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие Президента. Я так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у Главы государства, у всего нашего народа прощения за это
Куандык Бишимбаев
экс-министр национальной экономики РК
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