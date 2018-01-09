Президент: «Базовая пенсия казахстанцев увеличится в 1,8 раза»

Базовая пенсия казахстанцев увеличится в 1,8 раза. Об этом сообщил Нурсултан Назарбаев сегодня в ходе анонсирования ежегодного Послания к народу Казахстана.

Так, в ходе прямого эфира на телеканале «Хабар» президент республики отметил, что в 2018 году расходы бюджета на социальную сферу увеличены на 12% и превысят 4 трлн тенге.

«В 2018 году базовая пенсия увеличится в среднем в 1,8 раза с учётом стажа работы. Должностные оклады учителей, перешедших на обучение в рамках обновленного содержания учебных программ, вырастут от 30 до 50%, в зависимости от подтвержденной квалификации», - сообщил президент.

Он также подчеркнул, что все уровни системы образования должны отвечать современным реалиям и потребностям экономики. При этом нужно повысить престиж профессии учителя.

Кроме того, глава государства отметил, что в здравоохранении применение новых технологий должно существенно улучшить профилактику и лечение болезней, повысить качество медицинского обслуживания.

«В 2016-2017 годах трижды повышались социальные выплаты. В том числе базовые пенсии на 29%, солидарные - на 32%, зарплаты работников здравоохранения увеличились до 28%, образования - до 29%, госслужащих -на 30%. Эта тенденция будет продолжена», - сказал Елбасы.

Назарбаев озвучил основные направления развития страны на 2018 год

Нурсултан Назарбаев также поручил увеличить площадь жилья казахстанцев.

«Качество жизни казахстанцев позволят улучить новые методы строительства, повышение требований к энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой. Ставятся новые задачи - на каждого казахстанца увеличить площадь жилья больше, чем сейчас», - сказал глава государства.