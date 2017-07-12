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Президент Германии: Казахстан является «якорем» стабильности в регионе

12.07.2017 17:33   2020   0

Выступая перед представителями средств массовой информации, глава государства отметил символичность визита Президента Германии, происходящего в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

"Сегодня мы выходим на уровень стратегического партнерства по самому широкому спектру политических и экономических отношений. Я поделился с президентом Германии о процессах развития в Казахстане, внешнеполитических задачах, стоящих перед республикой. Германия – наш надежный друг и ключевой экономический партнер. В Казахстане успешно работают свыше 900 предприятий с участием немецкого капитала, а сумма прямых инвестиций составила более 4 млрд долларов", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что постоянная работа по углублению взаимоотношений имеет динамику роста.

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"Обсуждена возможность участия германского бизнеса в процессах индустриализации Казахстана с использованием передовых технологий. Ключевое внимание уделяется эффективной реализации Соглашения о партнерстве в сырьевой, промышленной, технологической сферах. Необходимо усилить взаимодействие в рамках проводимой приватизации, подготовке профессионально-технических кадров", - резюмировал глава государства.

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Также Назарбаев отдельно остановился на вопросах активизации двусторонних отношений в сельском хозяйстве, транспортно-транзитной сфере.

"Учитывая выгодное географическое расположение Казахстана, мы намерены объединить усилия по дальнейшему продвижению идеи сухопутной доставки грузов из Китая через Центральную Азию в Германию. Значительный интерес представляют совместные проекты по внедрению в Казахстане элементов Четвертой промышленной революции. Большое значение имеет продуктивная работа Межправительственной комиссии и Делового совета. По итогам сегодняшнего дня подписано более 20-ти документов на общую сумму порядка $1 млрд", - заключил президент Казахстана.

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Кроме того, глава государства обратил внимание на проводимую работу в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

"Важны дружеские, родственные связи многотысячной немецкой общины Казахстана с казахстанскими немцами, проживающими в Германии. Хотел бы отметить общность подходов наших стран по актуальным вопросам международной политики. Благодаря поддержке Германии и лично господина Штайнмайера была принята первая Стратегия Европейского союза по Центральной Азии на 2007-2013 годы, а также запущена Водная инициатива для нашего региона. Выражаем признательность Вам и Вашей стране за ратификацию Соглашения о расширенном партнерстве Казахстана с Европейским союзом", - резюмировал Назарбаев.

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Глава Казахстана высоко оценил роль Германии в мировой политике, отметив прошедший в Гамбурге саммит G-20.

Наряду с этим, он проинформировал представителей СМИ об обмене мнениями с президентом Германии по конфликтам, имеющим место на юго-востоке Украины и Ближнем Востоке.

Президент Федеративной Республики Германия в своей речи отметил, что в ходе диалога по проблематике на Ближнем и Среднем Востоке и на юго-востоке Украины был проведен открытый разговор.

"За 25 лет с момента установления дипломатических отношений сотрудничество между нашими странами не ограничивается только экономическими вопросами, оно стало более разнообразно. В первую очередь, это различные образовательные институты, фонды, которые активно работают в Казахстане. Это положительная тенденция совместного развития", - сказал Штайнмайер.

Президент Германии высоко оценил внешнеполитическую роль Казахстана в регионе.

"Казахстан является «якорем» стабильности в регионе, уверенным в себе государством. Для обеспечения мира в целом регионе и придания импульса успешному развитию страны Вы, господин Президент, отказались от ядерного наследия. На протяжении 25 лет Независимости Вы наглядно показываете приверженность и пример справедливого разрешения споров и конфликтов дипломатическими способами, успешно выполняете свою роль в качестве ответственного партнера в Совете Безопасности ООН. Казахстан предоставил площадку для урегулирования сирийского конфликта", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Также президент ФРГ остановился на идее Китая по развитию Нового Шелкового пути.

"Мы надеемся, что данная инициатива, которая являлась в историческом прошлом не только инфраструктурным проектом, но и выполняла роль культурного моста между народами, в настоящее время будет рассматриваться не только с позиций инвестиционной привлекательности, но и будет служить реальному сближению Востока и Запада. Уверен, что Казахстан, находясь между Китаем и Западом, сыграет большую роль в этом процессе, - сказал президент ФРГ.

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