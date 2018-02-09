Президент Казахстана недоволен темпами роста обрабатывающей промышленности

Нурсултан Назарбаев недоволен темпами роста обрабатывающей промышленности и ее доле в экономике страны.

Сегодня в ходе расширенного заседания правительства в Астане президент обратил внимание, что в рамках программы индустриально-инновационного развития «мы ежегодно запускаем десятки новых производств, создаются новые рабочие места».

«Объем обрабатывающего сектора за годы, пока мы ведем индустриализацию, вырос в реальном выражении на 36%. Это успех, это то, чего мы добиваемся, создавая альтернативную от сырьевых ресурсов экономику», - заявил он.

В то же время, заметил президент, «доля обрабатывающей промышленности в экономике не росла - как было 11%, так и остается 11%».

«Можно объяснить тем, что сырьевая экономика тоже растет. Но это объяснение не принимается. Именно в общем объеме экономики должна расти и преобладать доля переработки», - подчеркнул он.