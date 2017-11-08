Президент Казахстана посетил ряд объектов в Костанайской области

Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область ознакомился с объектами, построенными в рамках госпрограмм, передаёт Kursiv.kz.
Первый объект, который посетил глава государства это микрорайон «Аэропорт». Нурсултан Назарбаев ознакомился с объектами, построенными в рамках программы «Нұрлы жер».
Заместитель акима области Сергей Карплюк доложил о ходе реализации программы. Главе государства также продемонстрировали готовые квартиры.
Президент Казахстана также посетил ТОО «Сарыаркаавтопром», где продемонстрировали модельный ряд автобусов местного производства.
Нурсултан Назарбаев встретился с работниками завода и осмотрел модельный ряд электромобилей и зарядную станцию, главе государства доложили о развитии инфраструктуры под электромобили в городах Алматы и Астана, трассе между ними.
Далее планируется проведение встречи Нурсултана Назарбаева с зарубежными инвесторами и презентация инвестпотенциала Костанайской области.