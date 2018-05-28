Президент Казахстана посетит Китай

С 6 по 10 июня в Циндао пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Циндао расположен на полуострове Шаньдун и является важнейшим портом, военной базой и промышленным центром. Кроме Нурсултана Назарбаева визиты в КНР в это время совершат главы государств-членов ШОС: России, Ирана и Кыргызстана.

Об этом на брифинге в Пекине рассказал министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, сообщается на сайте китайского МИДа.

«В период проведения саммита в Циндао по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина визиты в Китай совершат президенты России, Кыргызстана, Казахстана и Ирана», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, лидеры государств-членов организации подпишут около десятка документов о сотрудничестве в различных областях.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры государств-членов ШОС подпишут и обнародуют совместное коммюнике, подпишут около десяти документов о сотрудничестве», - проинформировал дипломат.

В перечень документов входят: программа реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на ближайшее десятилетие, а также программа о сотрудничестве в сфере безопасности.

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Справка:

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - это постоянно действующая межправительственная организация, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. 8-9 июня 2017 года в городе Астане состоялось историческое заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого статус государства-члена Организации был предоставлен Республике Индия и Исламской Республике Пакистан.