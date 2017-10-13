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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев высказался о ситуации на границе с РК

13.10.2017 17:30   7757   2

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев высказался о ситуации на границе с Казахстаном.

По информации официального сайта президента, Атамбаев в пятницу принял участие в церемонии открытия многоквартирных домов для кыргызских военнослужащих. Политик рассказал, что последние несколько дней был с рабочими поездками в Таласской, Ошской, Джалал-Абадской областях.

"И все эти три дня я наблюдаю за тем беспределом, который творится на кыргызско-казахской границе, где нарушаются все нормы и соглашения Евразийского экономического союза. Нашему народу слишком много пришлось пройти испытаний. Письменности кыргызского народа около трех тысяч лет, то есть нашему народу как минимум три тысячи лет. Народ с трехтысячелетней историей никогда не испугается трехдневной блокады и никогда ни за деньги, ни под давлением и угрозами не изберет зарубежных "шестерок", — сказал Атамбаев на церемонии. 

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Казахстанских наблюдателей не будет на предстоящих выборах президента Кыргызстана. Соответствующее постановление приняла в пятницу Центральная избират...

"Мы всякое видели, в 2010 году  — полтора месяца блокады, мы видели тяготы людей, мы переживем и сегодняшнее беззаконие. Но мы защитим свою независимость. К сожалению, мы видим, что страна сегодня может потерять свою независимость не только из-за ввода иностранных войск, но и просто из-за элементарной покупки и навязывания Кыргызстану какой-то "шестерки" в качестве главы государства. Этому не бывать! Я знаю, что этому никогда не бывать!", — добавил Атамбаев.

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"И когда кто-то хочет поджечь дом соседа, надо помнить, что ветер может перемениться и загорится твой собственный дом. Нам, соседям, всегда нужно жить в мире и дружбе, помогать друг другу. Когда был страшный голод в Казахстане, сотни тысяч казахов выжили благодаря нашему народу, который делился последним куском хлеба", — продолжил президент.

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Атамбаев подчеркнул, что те, кто считает, что кыргызский народ можно купить за деньги или запугать, сильно ошибаются. "Кыргызский народ никогда не стоял на коленях и не будет", — сказал глава государства.

Атамбаев отметил, что независимый Кыргызстан и далее будет следовать по своему правильному пути в будущее.

"Вы сами являетесь свидетелями, какие изменения произошли в республике за последние пять-шесть лет. Как говорил мне ранее президент России, наша армия была буквально босой, без сапог. Они голодали. А сейчас у военнослужащих Кыргызстана достойная заработная плата, они обеспечены жильем, новым обмундированием. Наша армия — пусть и немногочисленная, но боеспособная. И за это я благодарю наших военнослужащих, родителей, воспитавших их, а также их жен", — заключил он.

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Ранее стало известно, что с вечера 10 октября на пропускных пунктах на границе Казахстана и Кыргызстана образовались длинные очереди из-за ужесточения пропускного режима с казахстанской стороны. К вечеру среды, 11 октября, в Комитете национальной безопасности пояснили, что проводится плановая пограничная операция, целью которой является пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.

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  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
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    12

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
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  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    108

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69,7
млн долларов США
составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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