Президент Кыргызстана посетит с рабочим визитом Казахстан

По инициативе кыргызской стороны состоялся разговор глав Казахстана и Кыргызстана. Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков в ходе беседы обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.

Назарбаев и Жээнбеков также рассмотрели график предстоящих встреч, включая визит президента Кыргызстана в Казахстан, говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Главы государств отметили важность последовательной реализации Дорожной карты, подписанной правительствами двух государств 2 декабря текущего года в Астане. Согласно подписанному документу Казахстан снимает усиленный контроль на границе с Кыргызстаном, а официальный Бишкек обязуется обеспечить надлежащий контроль за товарами, пересекающими границу ЕАЭС. Кыргызстан намерен отозвать ранее направленные жалобы на действия Казахстана во ВТО и ЕЭК.

Как сообщалось ранее, 10 октября возникли проблемы с пересечением кыргызстанско-казахстанской границы. На трех КПП наблюдались большие автомобильные пробки и огромные очереди.

В Казахстане пытались создать религиозную политическую партию

Недавно избранный президент Кыргызстана поблагодарил своего казахстанского коллегу за снятие усиленного пограничного контроля и переход на повседневный режим охраны казахстанско-кыргызской границы.

Отметим, Сооронбай Жээнбеков 15 октября победил на выборах президента Кыргызстана с результатом 54,7%. Он пообещал, что страна под его руководством продолжит укреплять стратегическое партнерство с Казахстаном и Россией.