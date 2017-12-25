Президент Кырзыстана пообещал приложить все усилия для укрепления союзнических отношений

Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пообещал приложить все усилия для укрепления стратегических и союзных отношений с Казахстаном во время своей официальной встречи с Нурсултаном Назарбаевым.

«Выражаю большую благодарность за приглашение посетить Казахстан с официальным визитом. Нашим дипломатическим отношениям исполнилось 25 лет. Прошло 20 лет, как мы подписали договор о вечной дружбе. Данный визит совпадает с этими юбилейными датами. Вы правильно сказали, что в мире нет таких родственных народов, как кыргызы и казахи. После избрания президентом я приложу все усилия для укрепления стратегических и союзнических отношений», - цитирует Zakon.kz Сооронбая Жээнбекова.

Кроме того, он отметил теплый прием, который ему оказали в Казахстане.

«Когда я избрался президентом, отправили мне очень теплое поздравление, и, пользуясь случаем, выражаю благодарность. Вы - наш аксакал. Старший брат», - добавил глава Кыргызской Республики.