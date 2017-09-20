Президент РК посетил мемориальный комплекс и строящийся музей в Алматинской области

Глава государства Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства музея и физкультурно-оздоровительного комплекса в Карасайском районе Алматинской области. Также президент посетил мемориальный комплекс "Батыр бабалар", сообщает пресс-служба Акорды.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе ведется за счет частных средств.

Нурсултана Назарбаева проинформировали, что в физкультурно-оздоровительном комплексе будут расположены залы бокса, борьбы, плавательный бассейн, теннисный корт, тренажерный и универсальный спортивные залы, футбольное поле со стадионом на тысячу мест, а также медицинские кабинеты и кафе.

Президент РК посетил и строящийся в области музей. Он указал на необходимость отражения в экспозициях всех ключевых вех независимости страны, в том числе строительство Астаны.

Как отмечается, строительство музея ведется за счет средств частного лица. Завершить его строительство планируется до 1 декабря 2017 года.

В рамках рабочей поездки в Алматы и Алматинскую область глава государства посетил село Шемолган и в неформальной обстановке побеседовал с односельчанами.

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Кроме того, президент Казахстана посетил мемориальный комплекс «Батыр бабалар», который расположен на территории Райымбекского сельского округа Карасайского района.

Нурсултана Назарбаева ознакомили с экспозициями мемориального комплекса, которые демонстрируют историю Казахстана, начиная с сакской культуры и заканчивая образованием правительства Алаш орды. Центральная часть мемориала посвящена казахским батырам.

Глава государства в рамках рабочей поездки встретился также с видными представителями общественности Карасайского района и обсудил с ними насущные вопросы социально-экономического положения региона и перспективы развития Алматинской области.

Напомним, сегодня глава государства ознакомился с обновленными улицами в центре Алматы.