Президент РК: Торговля между странами ЕАЭС увеличилась за год почти в 30 раз

За 2017 год торговля между членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличилась почти в 30 раз, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая сегодня в Казанском федеральном университете.

«Евразийский экономический союз показывает сейчас хорошие результаты. Только за прошлый год торговля между членами ЕврАзЭС увеличилась почти в 30 раз и еще 40 стран желают быть наблюдателями в этом союзе и вступить», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе своего выступления.

Президент подчеркнул, что в экономическом плане Россия сегодня остается партнером номер один во внешней торговле Казахстана.

Ранее глава Казахстана заявил, что ведущие государства «потеряли доверие друг к другу, что стало причиной развития экстремизма и терроризма».