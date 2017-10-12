Президент РК встретился с представителями деловых кругов Германии

Сегодня в Сочи Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями деловых кругов Федеративной Республики Германия совместно с президентом России Владимиром Путиным, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи глава Казахстана отметил налаженное торгово-экономическое партнерство между Казахстаном и Германией.

«За годы независимости Германия инвестировала в Казахстан порядка $5 млрд. При этом важно отметить, что около 90 % вкладываются в несырьевой сектор. За 8 месяцев 2017 года товарооборот между нашими странами вырос на $1,5 млрд. Только за последние 5 лет в Казахстане реализовано 19 крупных инвестиционных проектов, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также остановился на реализуемых в стране проектах с участием немецкого капитала. По словам президента РК, на сегодняшний день в Казахстане работают более 900 предприятий с немецким участием в различных сферах, в том числе в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил потенциал евразийского транспортного коридора, в котором ключевая роль отведена Казахстану.

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«Сегодня через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных дорог. Таким образом, сформированы стратегические транспортные коридоры, которые могут использованы вами, - обратился к немецким бизнесменам глава РК.

Он также остановился на основных мерах, предпринимаемых Казахстаном для формирования благоприятного инвестиционного и делового климата.

«Обеспечивается защита прав бизнеса и либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. В прошлом году мы заняли 35 место в рейтинге Всемирного банка. В начале текущего года Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации международных инвестиций,- сказал Нурсултан Назарбаев.

Лидер РК напомнил о созданных в Казахстане условиях для бизнесменов, в том числе введение безвизового режима для ряда стран и освобождение от корпоративного налога для инвестиционных проектов.

В заключении выступления глава Казахстана пригласил германских инвесторов принять участие в третьей волне приватизации и активно развивать сотрудничество с финансовым центром «Астана».

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