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Президент РК встретился с представителями деловых кругов Германии

12.10.2017 20:00   659   0

Сегодня в Сочи Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями деловых кругов Федеративной Республики Германия совместно с президентом России Владимиром Путиным, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи глава Казахстана отметил налаженное торгово-экономическое партнерство между Казахстаном и Германией.

«За годы независимости Германия инвестировала в Казахстан порядка $5 млрд. При этом важно отметить, что около 90 %  вкладываются в несырьевой сектор. За 8 месяцев 2017 года товарооборот между нашими странами вырос на $1,5 млрд. Только за последние 5 лет в Казахстане реализовано 19 крупных инвестиционных проектов, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также остановился на реализуемых в стране проектах с участием немецкого капитала. По словам президента РК, на сегодняшний день в Казахстане работают более 900 предприятий с немецким участием в различных сферах, в том числе в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности

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Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил потенциал евразийского транспортного коридора, в котором ключевая роль отведена Казахстану.

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«Сегодня через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных дорог. Таким образом, сформированы стратегические транспортные коридоры, которые могут использованы вами, - обратился к немецким бизнесменам глава РК.

Он также остановился на основных мерах, предпринимаемых Казахстаном для формирования благоприятного инвестиционного и делового климата.

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«Обеспечивается защита прав бизнеса и либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. В прошлом году мы заняли 35 место в рейтинге Всемирного банка. В начале текущего года Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации международных инвестиций,- сказал Нурсултан Назарбаев.

Лидер РК напомнил о созданных в Казахстане условиях для бизнесменов, в том числе введение безвизового режима для ряда стран и освобождение от корпоративного налога для инвестиционных проектов.

В заключении выступления глава Казахстана пригласил германских инвесторов принять участие в третьей волне приватизации и активно развивать сотрудничество с финансовым центром «Астана».

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  • Источник:
  • пресс-служба Акорды
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млн долларов США
составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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