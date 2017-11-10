Президент России - кто кроме Путина?

Накануне декабря российский истеблишмент стал все чаще говорить о шансах Владимира Путина в очередной раз стать президентом РФ.

В первый день ноября текущего года в мире большого спорта произошло событие, которое заинтересовало не только ведущие мировые СМИ, но и политиков из разных стран. Возмутителем спокойствия стал капитан клуба Washington Capitals североамериканской Национальной хоккейной лиги (NHL) Александр Овечкин, объявивший на своей официальной странице в Instagram о создании общественного движения Putin Team. «Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию», – заметил Александр Овечкин, подчеркнув, что быть частью такой команды для него является гордостью, схожую с ощущением, «когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна».

От Овечкина к Усмановой

Поскольку уже через 2 дня после заявления Александра Овечкина Кремль в лице пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова положительно оценил инициативу хоккеистов, как-то не очень удивительно, что очень скоро о своем присоединении к Putin Team объявили и другие известные спортсмены. Среди них – еще недавно блиставшие в NHL Илья Ковальчук и Павел Буре, а также легенды советского хоккея Вячеслав Фетисов и Борис Майоров. О своем решении вступить в общественное движение Александра Овечкина объявила и сборная России по художественной гимнастике во главе с главным тренером команды Ириной Винер-Усмановой, являющейся супругой российско-узбекского миллиардера Алишера Усманова.

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Случись подобная инициатива года два назад, никто в мире политики на нее особого внимания и не обратил бы. В конце концов, мало ли что может прийти в голову одному из лучших снайперов NHL Александру Овечкину, который уже давно славится своими непредсказуемыми поступками? Но ныне в России время особое – предвыборное: 18 марта 2018 года гражданам этой страны предстоит выбирать президента, который будет возглавлять государство в течение последующих 6 лет. Для большинства россиян вроде все понятно – им в очередной, уже четвертый раз должен стать Владимир Путин. Вот и проведенные в конце октября социологические опросы «Фондом общественное мнение» и «Левада-Центром» показали: случись президентские выборы в начале ноября 2017 года – убедительную победу, набрав свыше 60 процентов голосов избирателей, одержал бы действующий президент Российской Федерации. Другое дело, что сам Путин пока упорно отказывается говорить о своих президентских притязаниях на предстоящие годы, подчеркивая несвоевременность разговоров на эту тему. И это учитывая, что о своем желании побороться за президентское кресло объявили уже 14 известных всей России политиков, общественных деятелей и бизнесменов, а непосредственно до дня выборов осталось немногим больше 4 месяцев.

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Стечение обстоятельств или…?

Несмотря на то, что затянувшаяся пауза Путина может быть объяснена используемыми его командой политическими технологиями, направленными на получение дополнительной популярности действующего президента среди россиян, судя по публикациям в российской прессе, она все же заставляет нервничать немалое число людей, с 2000 года уже привыкших к особым преференциям от путинского Кремля. Тем более что некоторый повод для беспокойства у них таки имеется. Во-первых, возможно случайно, а может, и нет, но еще в мае текущего года, объявляя о своем желании в шестой раз баллотироваться на пост президента, абсолютно не умеющий держать язык за зубами и давно прописавшийся во властных коридорах России лидер ЛДПР Жириновский заявил, что на очередные президентские выборы Путин не пойдет. Во-вторых, по странному стечению обстоятельств, за несколько дней до появления инициативы хоккеиста Овечкина, в относительно «свободных» российских СМИ вновь появились исчезнувшие было к началу лета рассуждения о проекте «Медведев 2.0», да о возможных преемниках действующего президента.

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Безусловно, мало верится, что 65-летний Владимир Путин откажется править Россией в течение последующих шести лет. К тому же и Конституция Российской Федерации позволяет ему баллотироваться на пост президента на второй срок после выигранных им выборов в мае 2012 года. Тем не менее, полностью исключать возможность услышать от него слова, вроде «коллеги, я решил уйти на заслуженный отдых», все же нельзя. Хотим мы того или нет, но Владимир Путин относится к числу тех политиков, которые способны делать неординарные шаги. Соответственно, если такое случится, то борьба за президентское кресло в России получит новые краски, а итоги голосования наверняка отразятся на всех соседствующих с нею странах, включая и нашу Республику Казахстан. А вот положительно или отрицательно – зависит от того, кто станет четвертым президентом Российской Федерации.

Шансы есть, но их нет

Очевидно, что вряд ли кто-нибудь из старожилов российской политики вроде вечно второго Геннадия Зюганова (КПРФ), Григория Явлинского (ныне профессор Высшей школы экономики) или Владимира Жириновского (ЛДПР) станет президентом Российской Федерации. Да, у них есть свой устойчивый электорат, но даже если объединить всех их сторонников, они вряд ли наберут необходимое для победы на выборах число голосов избирателей. Это значит, что все их рассуждения, скажем о взаимоотношениях с соседними странами, всерьез воспринимать не стоит – разве что как занимательные рассказы из серии «Хочу все знать».

Нет никаких шансов стать президентом России ни у оппозиционного политика Алексея Навального – его попросту не допустят к выборному процессу. Ни у «светской львицы» Ксении Собчак, которой уже напомнили ее же фразу, что Россия – это страна генетического отребья. Ни у популярной исполнительницы, журналистки и общественного деятеля, активно борющейся с различного рода экстрасенсами – Кати Гордон. Наконец, мало что светит, кроме дополнительной рекламы, бизнесмену Сергею Полонскому, общественнице Алине Витухновской, заслуженному изобретателю Владимиру Михайлову, родившейся в Казахстане вице-президенту крупной агропромышленной компании Эльвире Агурбаш и даже великому магистру масонской ложи России – Андрею Богданову. Ведь несмотря на наличие у некоторых из них значительных финансовых средств, позволяющих вытянуть особо дорогостоящую в условиях России предвыборную борьбу, за ними не стоит многочисленная армия чиновников, обладающих мощью административного ресурса. К тому же, за исключением Навального и Собчак, значительному числу рядовых граждан Российской Федерации имена большинства претендентов на «трон» в Кремле практически неизвестны.

Медведев 2.0, Шойгу, Голикова и другие

Иное дело претенденты от главной партии РФ «Единая Россия». Особенно, если ту или иную кандидатуру поддержит (а вдруг!) сам Владимир Путин. Здесь все очень серьезно. Тем более что ряд имен, которых российская пресса упорно причисляет к преемникам действующего президента, известен не только в России, но и за ее пределами. Речь идет о нынешнем премьер-министре Дмитрии Медведеве, который уже был президентом РФ с 2008 по 2012 годы (тот самый проект «Медведев 2.0»), министре иностранных дел Сергее Лаврове, министре обороны Сергее Шойгу, председателе российского Центробанка Эльвире Набиуллиной, председателе Счетной Палаты РФ Татьяне Голиковой, а также губернаторе Тульской области Алексее Дюмине.

Если верить российским общественно-политическим изданиям, к последним двум стоит присмотреться особенно внимательно. Хотя бы потому, что их шансы прийти на замену Владимиру Путину ныне смотрятся предпочтительней даже по сравнению с Дмитрием Медведевым. Так, главным плюсом Татьяны Голиковой является ее блестящая образованность, великолепная память и невероятная трудоспособность (нередко ее называют «трудоголикова»). К тому же ее появление в кресле президента положительно скажется на международном имидже Российской Федерации. Тогда как потомственный военный – генерал-лейтенант, герой России Алексей Дюмин, сыгравший в качестве командующего Силами специальных операций России ключевую роль в крымских событиях 2014 года, явно придется по душе сторонникам «сильной руки». Естественно, вероятное президентство и Татьяны Голиковой, и Алексея Дюмина наверняка отразится и на внешней политике Российской Федерации. В случае с Голиковой Россия, скорее всего, станет проводить более прагматичную политику, в том числе и по отношению к своим ближайшим соседям. В случае же с Дюминым вообще сказать что-либо очень сложно. Возможно потому немало россиян, среди которых и хоккеист Александр Овечкин, и тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, и знаменитый боец ММА Александр Емельяненко, чуть ли не настаивают на том, чтобы Владимир Путин пошел на свой четвертый срок в качестве президента Российской Федерации. Хотя бы потому, что его политика более-менее предсказуема.

Впрочем, осталось не так много времени, чтобы фактически узнать имя главного претендента на пост главы России. Ожидается, что в начале декабря текущего года в Москве состоится съезд правящей партии «Единая Россия», где, наконец, и будут расставлены все точки над «i».

Фото: REUTERS