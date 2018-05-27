Президент Южной Кореи: Ким Чен Ын обеспокоен напряженностью в отношениях с Вашингтоном

Ким Чен Ын выразил обеспокоенность сохраняющейся напряженностью в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил на пресс-конференции в Сеуле в воскресенье президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам встречи с лидером КНДР в субботу в пограничном пункте Пханмунджом, сообщает ТАСС.

Также Мун Чжэ Ин подтвердил приверженность Ким Чен Ына денуклеаризации Корейского полуострова. Он добавил, что лидер КНДР заявил о намерении провести в Сингапуре 12 июня переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Мун Чжэ Ина, Ким Чен Ын обеспокоен позицией США и тем, смогут ли они предоставить Северной Корее твердые гарантии безопасности.

Южнокорейский лидер добавил, что он в этой связи сказал Ким Чен Ыну, что для решения этого вопроса КНДР и США необходимо вести прямые двусторонние контакты. Лидер Южной Кореи пообещал оказать им «активную поддержку». Помимо этого, Мун Чжэ Ин сообщил о возможности США, Республики Корея и КНДР провести трехсторонний саммит, на котором они объявят об окончании Корейской войны.

«Надеюсь, что после успешных переговоров лидеров США и КНДР сможет состояться трехсторонний саммит с участием Республики Корея, на котором будет подписан документ о формальном окончании Корейской войны», - сказал он.

Дональд Трамп: США и КНДР ведут продуктивные переговоры по саммиту, который может пройти 12 июня

Мун Чжэ Ин также сообщил, что в ходе переговоров с Ким Чен Ыном стороны договорились «проводить двусторонние встречи Север - Юг на высшем уровне по мере необходимости».

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели в субботу в пограничном пункте Пханмунджом не объявленные заранее переговоры. До этого лидеры двух стран впервые за десятилетие встретились на двустороннем саммите 27 апреля. По итогам встречи была подписана Пханмунджомская декларация, в которой стороны зафиксировали договоренности о сотрудничестве, денуклеаризации и построении мира на Корейском полуострове.

Фото: Reuters