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Президентом Сингапура впервые стала женщина

13.09.2017 12:23   863   0
Новым президентом Сингапура стала Халима Якоб, которая до недавнего времени являлась спикером парламента, сообщил председатель избирательной комиссии Эн Вай Чун после проверки всех представленных ее штабом документов.
 
Таким образом 63-летняя Якоб стала первой женщиной - президентом страны, а также первым за 47 лет представителем малайской общины, занявшим этот пост.
 
Помимо экс-спикера, первоначально участвовать в выборах планировали еще четыре претендента на высшую государственную должность, но кандидатуры двоих были отклонены на самом первом этапе подачи документов, поскольку они не являлись выходцами из малайской общины. Согласно принятому в ноябре прошлого года постановлению, участие в нынешней кампании могли принимать только малайцы. Помимо них, в Сингапуре проживают еще две общины - китайцев и индусов, представители которых тоже занимают различные высокие посты.
 
Два других кандидата сошли с дистанции 11 сентября, когда не сумели получить сертификат на право быть избранным. Согласно правилам, претенденты на президентскую должность должны иметь за плечами стаж государственной службы либо возглавлять компанию, капитализация которой превышает 500 млн сингапурских долларов (371 млн долларов США). Принятой в июне этого года поправке соответствовала лишь кандидатура Якоб.
 
В итоге единственным претендентом на пост президента оказалась экс-спикер. В подобной ситуации, согласно местному законодательству, выборы главы государства не проводятся и кандидат автоматически объявляется президентом.
 
В то же время власть президента в Сингапуре ограничена, а страной фактически управляет премьер-министр. Глава государства может воспользоваться правом вето при рассмотрении проекта бюджета, назначений в правительстве, прошений о помиловании осужденных преступников, а также является хранителем золотовалютных запасов. Правительственные решения оспариваются редко, а главная роль президента в Сингапуре - рассмотрение прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни заключенных.
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Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
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составил дефицит бюджета Республики Казахстан за январь-июль 2017 года
Цитата дня
EXPO 2017 оказало положительный мультипликативный эффект и дало толчок к дальнейшему развитию экономики нашей страны. Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 млрд тенге
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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