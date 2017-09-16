Президенты Казахстана и Узбекистана подписали ряд соглашений о сотрудничестве

В ходе государственного визита Президента Казахстана в Узбекистан подписано более 10 документов касательно различных сфер узбекско-казахстанского сотрудничества.
«Главаы Узбекистана и Казахстана подписали Совместное заявление», - сообщается на сайте президента Узбекистана.
Таким образом, подписаны:
- Дорожная карта по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на узбекско-казахстанской государственной границе,
- Дорожная карта по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений между РУ и РК, - Соглашение между правительством РУ и правительством РК о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики,
- Соглашение между правительством РУ и правительством РК о сотрудничестве в военно-технической сфере,
- Соглашение между Государственным таможенным комитетом РУ и Министерством финансов РК о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства,
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве между акционерным обществом «Узбекистон темир йуллари» и Национальной компанией «Қазақстан темир жолы».
Нурсултан Назарбаев посетил промышленную выставку в Ташкенте
Подписаны меморандумы о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между хокимиятом Сырдарьинской области и акиматом Южно-Казахстанской области, хокимиятом Ташкентской области и акиматом Южно-Казахстанской области, хокимиятом Навоийской области и акиматом Кызылординской области.
Кроме того, подписаны:
- Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между Советом Министров Республики Каракалпакстан и акиматом Актюбинской области Республики Казахстан,
- Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между хокимиятом Джизакской области и акиматом Южно-Казахстанской области.