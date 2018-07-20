Прикаспийские страны подписали протокол об оценке воздействия на экологию

Прикаспийские страны, участницы Тегеранской конвенции, подписали протокол об оценке воздействия на окружающую среду Каспийского моря, передает Interfax Казахстан.

Протокол применяется к морской среде Каспийского моря, с учетом колебания его уровня и загрязнения из наземных источников.

Согласно протоколу, каждая сторона, подписавшая документ, обязана уведомлять другие прикаспийские страны о планируемой деятельности в регионе, которая может оказать серьёзное трансграничное воздействие.

Виды деятельности описаны в приложении к подписанному протоколу. К ним, в частности, относятся: добыча нефти и газа на шельфе Каспия объемами свыше 500 т/с и 500 тыс. кубометров газа, строительство и деятельность НПЗ, установок газификации, производства битума и т.д., функционирование атомных электростанций и других атомных реакторов, установок по выплавке цветных металлов, создание химических и нефтехимических предприятий, строительство дорог, аэропортов со взлетной полосой более 2 100 метров, нефте- и газопроводов, морских портов, плотин, целлюлозно-бумажных заводов и других производств.

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Таким образом, страны должны предоставлять анализ воздействия на экологию Каспия и предоставлять доступ общественности к информации о проводимой деятельности.