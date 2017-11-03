Принят закон об упрощении автоперевозок между Казахстаном и Норвегией

Президент РК подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Норвегия о международных автомобильных перевозках».

Документ предусматривает осуществление двусторонних, транзитных перевозок грузов, а также перевозок в/из третьих стран на разрешительной основе. В настоящее время перевозки между Казахстаном и Норвегией осуществляют представители третьих стран – России и Беларуси.

Ратификация соглашения способствует развитию транзитного потенциала Казахстана, значительному упрощению перевозок и как следствие привлечению грузопотока. Стоит также подчеркнуть, что несмотря на действующее в РК налоговое законодательство, соглашение предусматривает случаи проезда по территории Казахстана без специального разрешения. Они касаются перевозки предметов и оборудования для гуманитарных нужд, ярмарок, выставок и почтовых отправлений.

Всего на сегодняшний день Казахстан заключил автомобильные соглашения с 41 государством.