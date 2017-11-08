Проект кодекса "О недрах" одобрил мажилис

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект кодекса "О недрах и недропользовании".

"По выводам отчета Маккензи, в случае запуска массовой геологоразведки в Казахстане прогнозируется открытие не менее 15 месторождений мирового уровня, а также открытие новых горнорудных провинций. В этой связи с целью обеспечения существенного притока инвесторов в геологоразведку в качестве ключевого нововведения проекта кодекса было одобрено внедрение упрощенного порядка предоставления права недропользования, основанного на принципе первой заявки "первый пришел - первый получил", ежегодно возрастающей ставкой аренды", - пояснил, представляя законопроект, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

Суть принципа "заключается в представлении права недропользования на участках площадью около 2 квадратных километров в одном блоке". "Можно взять сразу максимум - 200 блоков, но при этом придется вкладывать в каждый и отчитываться по каждому из них отдельно. Все это стимулирует комплексное изучение всей контрактной территории", - отметил министр.

Глава Казахстана выразил готовность поддержать Россию в условиях санкций

При этом Касымбек подчеркнул, что сегодня Казахстан на разведку из расчета на один квадратный километр тратит примерно 7 долларов, в Австралии 167 долларов тратится на то же самое, в США - 87, долларов, в Канаде - 203. "То есть сегодня инвестиции в геологоразведку не обеспечивают восполнение запасов страны", - заметил он.

Отдельно проектом кодекса предусматривается обеспечение доступности геологической информации. Так, открытой становится информация о недропользователях, условиях недропользования, конечных бенефециаров. Также предусматривается предоставление гарантий стабильности условий недропользования.

"Приоритетное право государства сохраняется только в отношении стратегических участков по углеводородам и урану. Для твердых полезных ископаемых в то же время сохраняется режим блокировки сделок для обеспечения национальной безопасности. Предусмотрено усиление механизмов ликвидации последствий недропользования путем введения финансовых инструментов - обеспечения банковской гарантии, страхование, залог", - добавил министр.

Также "в целях исполнения ликвидационных обязательств меняется подход к техногенным минеральным образованиям, которые являются собственностью недропользования на время действия лицензии на недропользование и перехода к государству после ее прекращения, если не вывезены с участка недр".

Н.Назарбаев: «Костанайская область должна стать крупнейшим аграрно-промышленным регионом»

Для стимулирования инвестиций в глубокие переделы проектом предусматривается соглашение о переработке твердых полезных ископаемых, устанавливающих инвестиционные преференции. Минимальный объем инвестиций для таких проектов составляет 7 млн МРП.

Кроме того, "в целях регламентирования добычи драгоценных металлов и камней на рассыпных месторождениях в рамках проекта кодекса вводится новый вид недропользования - старательская добыча".

"Это делается в первую очередь для того, чтобы максимально легализовать этот вид бизнеса", - уточнил Касымбек.

Законопроект передан в рабочую группу мажилиса для подготовки ко второму чтению.