Программу «Рухани жаңғыру» презентовали в штаб-квартире ЮНЕСКО

В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО была презентована программа президента РК Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

«В рамках научно-практической конференции «Модернизация общественного сознания: модель Нурсултана Назарбаева» выступили политические и государственные деятели Казахстана и зарубежных государств, представители международных организаций, научных, культурных и образовательных институтов», - пишет МИА «Казинформ».

Заведующая отделом внутренней политики Администрации президента Аида Балаева рассказала о ходе и механизмах реализации шести проектов программы «Рухани жаңғыру».

Она отметила высокую роль адаптивности и конкурентоспособности, представляемые в статье президента как главные ориентиры для развития общества.

«Эти направления должны стать таковыми не только для казахстанского, но и всего мирового сообщества. При этом адаптация к новым реалиям и условиям не должна привести к утрате национального кода. Важно помнить и чтить исторический опыт, лучшие традиции национальной культуры», - отметила в ходе презентации Аида Балаева.

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Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, в свою очередь, отметил, что успех любой экономической модернизации - это опора на культуру, историю и традиции народа.

«Важное условие конкурентоспособности страны - это создание своего культурного имиджа», - сказал он.

Министр считает, что известность в мире должны обеспечивать не только крупные ресурсы и внешнеполитические инициативы, но и культурные достижения.

«В этой связи особая роль отводится культурному потенциалу нации. Высокий уровень современного культурного потенциала, богатое историческое прошлое казахов может стать одним из ведущих факторов формирования позитивного имиджа Казахстана», - пордчеркнул Арыстанбек Мухамедиулы.

Отметим, презентация программы первого президента в рамках проекта «Современная Казахстанская культура в глобальном мире» продлится до 20 октября.