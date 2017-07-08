Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на Украине и пути ее урегулирования. Беседа прошла в Гамбурге в отеле Atlantic за рабочим завтраком.

"Обсуждалась ситуация на Украине и пути ее урегулирования", - сообщается на сайте Кремля.

С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и заместитель руководителя Администрации президента - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос украинского урегулирования поднят на полях гамбургского саммита не в первый раз: в частности, в пятницу он среди прочих обсуждался на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сказал журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине - Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву. По словам Лаврова, "условлено создать канал между представителем РФ и представителем США" для продвижения урегулирования на основе минских договоренностей, "опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе [по Украине] и в "нормандском формате".

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