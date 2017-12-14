Путин о работе Трампа: "Есть вещи, которые он хотел бы сделать, но не смог пока"

Владимир Путин считает, что его американский коллега не может выполнить свои предвыборные обещания из-за ограничений внутри США.

"Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике, это говорит о том, что они доверяют тому, что он делает в этой сфере", - отметил Путин.

"Есть вещи, которые он хотел бы сделать, но не смог пока — реформа здравоохранения, другие направления. Кстати, во внешней политике он говорил об улучшении отношений с Россией. Очевидно, что даже если бы он хотел, пока не в состоянии это сделать из-за известных ограничений", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос о предвыборных контактах российских дипломатов с представителями Трампа, Путин отметил, что это является общемировой практикой.

"Нашего посла обвиняли в том, что он с кем-то встречался. Ну это же общемировая практика, когда дипломатические представители, когда даже члены правительства встречаются со всеми кандидатами, с их командами, обсуждают какие-то вопросы, перспективы развития, хотят понять, что будут делать те или иные люди, если они придут к власти, как на это реагировать. Чего здесь такого кто-то увидел запредельного, и почему это все должно приобрести характер какой-то шпиономании?" - сказал президент на ежегодной пресс-конференции.

Путин поддержал идею совместных таможенных постов стран ЕАЭС

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