Путин о выводе войск из Сирии: выведены самолеты, вертолеты и 1 140 человек личного состава

Президент России Владимир Путин отметил, что за последние несколько дней из Сирии выведены 13 самолетов, 14 вертолетов и 1 140 человек личного состава, передает РИА Новости.

На встрече выпускников военных вузов в Кремле российский лидер Владимир Путин сообщил, что за последние несколько дней из Сирии выведено 13 самолетов, 14 вертолетов, 1 140 человек личного состава.

«Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями. И вам, и вашими сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач», - пояснил президент РФ.

Кроме того, он заявил, что рассчитывает на ответственную и принципиальную работу в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, криминалом и коррупцией.

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