Путин поддержал идею совместных таможенных постов стран ЕАЭС

Глава РФ Владимир Путин поддерживает идею создания совместных таможенных постов стран-членов ЕАЭС.

«Что плохого в том, если на нашей таможне будут появляться таможенники из Беларуси или Казахстана и будут работать какое-то время вместе с коллегами, а наши будут появляться на их таможенных постах? Это не нарушает принцип суверенитета, это делает работу таможни более прозрачной», - заявил он на большой пресс-конференции.

Как сообщает ТАСС, к числу нерешенных вопросов в ЕАЭС Владимир Путин отнес проблему многочисленных изъятий из общих норм, однако он подчеркнул, что этот вопрос постепенно решается в соответствии с планом действий.

«Есть вопрос по таможенному регулированию. Мы должны будем обязательно ввести - это идет пока достаточно медленно и не без перебоев, но, надеюсь, мы это сделаем - электронное декларирование перемещаемых через наши территории товаров, отслеживание их движения», - добавил Владимир Путин.

Само создание и работу ЕАЭС Путин назвал «большим нашим общим достижением».

«Цифры говорят о том, что решения были правильными и мы двигаемся в нужном направлении», - подчеркнул российский лидер.

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По его словам, внутренний товарооборот стран союза вырос на 29%, а суммарный ВВП стран-участниц - на 1,8%. Глава России отметил улучшение структуры товарооборота внутри союза.

Он привел пример экспорта Беларуси, треть которого составляют машины и оборудование.

«Беларусь получила право беспошлинно получать от нас 24 млн тонн нефти, экспортировать ее за границу, а полученный доход зачислять в свой бюджет. Речь идет о миллиардах долларов», - добавил Владимир Путин.