Путин позвонил Назарбаеву и Лукашенко

Президент России Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

Президент Казахстана поздравил президента России с успешным проведением Чемпионата мира по футболу. Стороны также обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту, который пройдет 12 августа 2018 года.

Также Владимир Путин позвонил и президенту Беларуси Александру Лукашенко. Стороны обсудили некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, а также актуальные международные вопросы.

Фото: Reeana.ru